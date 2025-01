Cinco tendências de tecnologia para 2025

Por Rodolfo Rezende

Mais um ano se passou, e o mercado de tecnologia continuou avançando intensamente. Se alguém ainda tinha alguma dúvida, em 2024, a Inteligência Artificial foi a grande protagonista. Diante disso, vimos diversas empresas aprenderem, na prática, a importância de investirem em projetos e executarem um planejamento prévio antes de implementar qualquer tipo de ferramenta.

Antes de apontarmos o que deve vir neste ano, é importante contextualizar o momento favorável atual do setor de TI. Isso é, segundo projeções da IDC, era esperado que o Brasil figurasse entre os países com a maior taxa de crescimento anual, superando nossos vizinhos como a Colômbia, até mesmo os Estados Unidos.

Comprovando esse resultado, de acordo com a pesquisa trimestral feita pela Advance Consulting, o mercado de TI fechou o segundo trimestre de 2024 com um crescimento de 22%, sendo essa média acima das expectativas para o período. Para 2025, a expectativa é que os números cresçam ainda mais, considerando o atual momento de transformação digital que o meio empresarial atravessa.

Do ponto de vista das organizações, cada vez mais, líderes e gestores vêm compreendendo a importância do investimento em tecnologia. Não à toa, segundo as projeções do Gartner, os orçamentos em TI devem crescer 6,6% no próximo ano. O momento é promissor, porém, mais do que investir, é preciso saber estrategicamente quais opções serão mais rentáveis para o negócio. Por isso, listo aqui cinco tendências para 2025.

#1 Inteligência Artificial: a IA já faz parte do nosso dia a dia. Sendo assim, os C-levels estão buscando, cada vez mais, integrar esta tecnologia em seus sistemas, a fim de garantir maior eficiência operacional, antecipar problemas, reduzir custos, rastreabilidade e automatizar tarefas burocráticas. Contudo, é importante destacar que, por mais que esse recurso seja altamente eficiente, ainda assim, é essencial investir na gestão de dados que serão utilizados para treinar a ferramenta e a ajude trazer resultados rápidos. O caminho para isso é começar a implementação por fases, ajustando cada pilar ao longo do projeto.

#2 Plataforma de dados: complementando o tópico anterior, essa também é uma tendência que deverá ganhar destaque. Afinal, segundo dados do Fórum Econômico Mundial, estima-se que, até 2025, 463 exabytes de dados sejam gerados por dia em todo o mundo. Deste modo, é crucial que as organizações invistam nessa solução, para auxiliar na análise de dados em tempo real, permitindo tomadas de decisões mais rápidas e baseadas em informações precisas acerca da empresa.

#3 Tecnologias verdes (sustentabilidade digital): com a disseminação da agenda ESG, hoje, as empresas estão atrelando em suas metas a busca por maior sustentabilidade, desde a gestão de data centers, até mesmo, reduzir a pegada de carbono. Na prática, mais do que contribuir com o meio ambiente, essa prática promove para a organização uma melhor gestão de governança e melhor protagonismo frente a competitividade do mercado.

#4 Descentralização dos dados: como citado nos tópicos acima, a todo instante, dados estão sendo gerados em diversos lugares. Por isso, é essencial que as empresas invistam em infraestruturas que permitam maior conectividade para a extração e gestão dessas informações, bem como a segurança desses registros.

#5 Cibersegurança: quanto mais a tecnologia avança, novos ataques vão sendo desenvolvidos e maiores são os riscos. Porém, mais do que investir em softwares que garantam proteção, é indispensável treinar e capacitar a equipe, tendo em vista que, ainda de acordo com o Fórum Econômico Mundial, 95% dos incidentes de segurança cibernética são causados por erro humano.

Neste momento, é hora de as empresas analisarem erros e acertos em 2024, e buscarem implementarem mudanças e melhorias em 2025. Ao que tudo indica, o próximo ano será uma continuidade do que vimos até hoje, mas o que irá determinar o sucesso de uma empresa para a outra, é o quão bem-preparada está.

Dentre as principais tendências, a IA segue como protagonista. Apesar de já ser amplamente discutida, muitas empresas ainda estão no processo de compreender como utilizá-la de forma estratégica para alavancar resultados.

Por isso, para garantir um ano de sucesso, é essencial que as organizações, ao fizerem a autoanálise, considerem todos os aspectos, sejam negativos ou positivos, a fim de implementar melhorias. Até porque, a tecnologia é um caminho sem volta, e sairão à frente aqueles que souberem maximizar seu uso e integrarem cada vez mais o seu uso no dia a dia.

Rodolfo Rezende é COO e sócio na delaware Brasil.

