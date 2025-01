Prefeito de Goiânia dá ultimato a Equatorial

Por Luan Monteiro / Jornal Opção/Jataí News

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), afirmou que irá obrigar a Equatorial Energia, responsável pela distribuição de energia elétrica em Goiás, a remover os fios dos postes da capital. A ação de Mabel faz parte de sua promessa de campanha de “limpar Goiânia”.

“Fui na Equatorial e falei para eles retiraram os fios dos postes ou nós [a Prefeitura] iremos impor multa diária. Eles alegam que os fios são das operadoras, mas cobram aluguel dessas operadores, então eles são responsáveis. Vamos cobrar junto ao Ministério Público para que tenha 15 equipes trabalhando nessa remoção”, afirmou.

Segundo Mabel, com a mudança na prefeitura, as coisas “terão que andar”. “Essa cidade tem que ficar limpa e eu vou mandar limpar. Caso não se tire esses fios vamos impor multa diária ou suspender o que for possível suspender. É preciso buscar uma forma de resolver, não é possível deixar isso sujo do jeito que está”, completou.

O Jornal Opção entrou em contato com a Equatorial Energia mas não obteve posicionamento oficial até o fechamento dessa matéria. O espaço segue aberto para manifestações.

Temporais podem afetar rede elétrica

Os temporais que estão previstos para atingir Goiás nesta semana podem afetar a rede elétrica e causar interrupções. O alerta foi feito pela Equatorial Goiás, responsável pela distribuição no Estado. De acordo com a Equatorial, a empresa reforça seu compromisso em garantir energia elétrica para os clientes.

Nos próximos dias, a expectativa é de que fortes chuvas com rajadas de vento alternem com aberturas de sol e sensação de abafamento afetem Goiás. Segundo o Climpatempo, as chuvas nos períodos da tarde e da noite possam ser mais volumosas, causando raios e rajadas de vento de 60 a 80 km/h em todas as regiões do Estado.

Nesta terça-feira, 7, existe alerta para clima instável, podendo ocorrer pancadas de chuva a qualquer momento e alto risco de temporais, o que podem afetar o fornecimento de energia elétrica. Ainda existe a influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que mantém a condição de tempo chuvoso no estado.

Em Goiânia, Anápolis, Montes Claros, Porangatu, Piranhas e Padre Bernardo, a previsão aponta chuvas de cerca de 50 milímetros em poucas horas com rajadas de vento. As precipitações elevam as chances de objetos arremessados contra o sistema de distribuição, rompendo cabos e danificando equipamentos.

O Centro de Operações Integradas (COI) irá monitorar as condições climáticas 24 horas por dia. Caso tempestades causem interrupções no fornecimento, equipes serão acionadas imediatamente para reduzir os impactos e restabelecer o serviço o mais rápido possível.

