Senadora propõe mudar nome do Ministério da Agricultura para Ministério do Agronegócio

Por Henrique Sampaio/Estadão/MSN

A senadora Eudócia Caldas (PL-AL), que assumiu recentemente uma cadeira no Senado, apresentou na quarta-feira, 8, uma proposta para alterar o nome do Ministério da Agricultura e Pecuária para Ministério do Agronegócio. A parlamentar argumentou que a mudança reflete melhor a cadeia produtiva moderna e amplia a percepção das atividades relacionadas ao setor.

Para a senadora, o termo “agronegócio” é mais inclusivo, abrangendo não apenas a produção rural, mas também os segmentos de industrialização, logística e comercialização. “Essa visão mais ampla reforça a relevância de todos os elos da cadeia produtiva, incluindo os setores de insumos, máquinas, tecnologia e serviços, que são essenciais ao desenvolvimento e à competitividade do setor”, declarou.

Eudócia também destacou que países como Estados Unidos e Austrália utilizam a expressão “agronegócio” em suas estruturas governamentais, o que, segundo ela, fortalece a imagem do Brasil como potência mundial no setor. “A abrangência do termo reforça o entendimento de que o agronegócio não se limita à produção rural”, explicou.

Conhecida como Dra. Eudócia, assumiu o mandato no Senado após a renúncia do ex-senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), que deixou o cargo para atuar como vice-prefeito de Maceió. Ela é mãe de João Henrique Caldas (PL), o JHC, atual prefeito da capital alagoana, reeleito em 2024 com 379.544 votos, o equivalente a 83,25% dos votos válidos, a segunda maior votação proporcional entre as capitais brasileiras.

Eudócia foi prefeita de Ibateguara, no interior de Alagoas, entre 2005 e 2012. Em 2018, foi eleita primeira suplente na chapa de Rodrigo Cunha ao Senado. Durante sua campanha, ela ainda estava filiada ao PSB, mas migrou para o Partido Liberal (PL) em outubro de 2022.

Em 2022, Eudócia exerceu o mandato de senadora entre maio e setembro, enquanto Rodrigo Cunha se afastava para disputar o governo estadual de Alagoas. A partir de 2025, com Cunha assumindo o cargo de vice-prefeito de Maceió, Eudócia garante dois anos de atuação no Senado.

