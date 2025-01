Fundahc abre processo seletivo para diversas áreas no Hospital Estadual de Jataí

A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – Fundahc/UFG abriu processo seletivo para contratação de profissionais para atuarem no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ). Os interessados devem acessar o site www.fundahc.org.br, na área "Trabalhe Conosco", onde poderão acessar o edital completo e realizar a inscrição por meio do link disponível no edital.

As vagas disponíveis são para os seguintes cargos: Assistente administrativo (PCD); Teleatendente (PCD); Auxiliar de Enfermagem (PCD); Enfermeiro (a) Assistencial (PCD); Técnico de Enfermagem (PCD); Médico (a) Dermatologista; Médico (a) Cirurgião Pediátrico (a); Assistente de Recepção (PCD), com inscrições até 14/01/2025.

Com salários que variam de R$ 1.518,00 a R$ 6.520,80, os contratados serão inseridos no regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), além de receberem benefícios como vale-alimentação no valor de R$ 600, plano odontológico, empréstimo consignado em folha e parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e Programa de Bem-Estar.

A seleção será dividida em até três etapas, conforme estabelecido no edital: triagem curricular, avaliação/prova específica e avaliação comportamental por meio de entrevista individual e/ou coletiva. Todos os resultados e convocações para as próximas fases serão divulgados exclusivamente no site www.fundahc.org.br. O cronograma completo, com as datas de cada etapa do processo seletivo, está disponível no edital no mesmo endereço eletrônico.

Link para inscrição: https://fundahc-hej.gupy.io/

Fonte: Assessoria de Comunicação do HEJ