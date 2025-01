Europa não permitirá ataques,

Por Alex Therrien - Da BBC News/MSN

Alemanha e França afirmaram nesta quarta-feira (08/01) que a União Europeia não permitirá ataques às suas "fronteiras soberanas", respondendo à ameaça de Donald Trump de tentar tornar a Groenlândia um território americano.

"É evidente que a União Europeia não permitirá que outras nações ataquem suas fronteiras soberanas, sejam elas quais forem", declarou o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, a uma rádio local.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, destacou que "o princípio da inviolabilidade das fronteiras se aplica a todos os países, independentemente de serem muito pequenos ou muito poderosos".

Na terça-feira, Trump reiterou seu desejo de adquirir a Groenlândia, um território autônomo que pertence à Dinamarca, argumentando ele era "crucial" para a segurança nacional e econômica dos EUA.

O ministro francês disse que não acreditava que os EUA fossem de fato invadir a ilha, mas enfatizou que a União Europeia não deveria ser intimidada.

"Devemos nos permitir ser intimidados e consumidos pela preocupação? Certamente não. Precisamos despertar, fortalecer nossa posição."

É difícil imaginar como a União Europeia poderia evitar um eventual ataque, já que não possui capacidade de defesa própria e a maioria dos seus 27 Estados membros faz parte da aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), liderada pelos EUA.

Trump já havia expressado interesse em comprar a Groenlândia durante seu primeiro mandato como presidente.

A Dinamarca, aliada de longa data dos americanos, deixou claro que a Groenlândia não está à venda e que pertence aos seus habitantes.

O primeiro-ministro da Groenlândia, Mute Egede, que tem buscado a independência do território e estava em visita a Copenhague nesta quarta-feira, também enfatizou que a ilha não está à venda.

Trump fez os comentários durante uma conferência de imprensa em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida, a menos de duas semanas de assumir seu segundo mandato como presidente, em 20 de janeiro.

Questionado se descartaria o uso de força militar ou econômica para assumir o controle da Groenlândia ou do Canal do Panamá, Trump respondeu: "Não, não posso garantir isso para nenhum dos dois casos".

"Mas posso dizer que precisamos deles para nossa segurança econômica", acrescentou o presidente eleito.

'Soberania da ilha é inegociável'

A Groenlândia já abrigou uma base dos EUA na época da Guerra Fria e é considerada estrategicamente importante por Washington.

Trump afirmou que a ilha era crucial dentro dos esforços militares americanos para rastrear navios chineses e russos, que ele afirmou estarem "em toda parte".

"Estou falando sobre proteger o mundo livre", disse aos jornalistas.

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, disse à TV dinamarquesa na terça-feira que "a Groenlândia pertence aos groenlandeses" e que apenas a população local poderia determinar seu futuro.

Ela ressaltou, contudo, que a Dinamarca precisava de cooperação próxima com os EUA, um aliado da OTAN.

O parlamentar groenlandês Kuno Fencker disse à BBC que a população estava esperando "algumas declarações ousadas" de Trump, mas que a "soberania e autodeterminação da ilha são inegociáveis".

Fencker, do partido Siumut, que faz parte da coalizão que governa a Groenlândia, afirmou que as autoridades locais estariam abertas a um "diálogo construtivo e uma parceria mutuamente benéfica com os Estados Unidos e outras nações".

Ele não descartou uma possível parceria envolvendo tanto a Dinamarca quanto os EUA, mas disse que "essa é uma decisão que o povo groenlandês deve tomar, não uma decisão de um único político".

Donald Trump Jr. visitou a Groenlândia na terça-feira em uma 'viagem pessoal de um dia'© AFP

A Groenlândia tem uma população de apenas 57 mil pessoas e ampla autonomia, embora sua economia dependa significativamente de subsídios da Dinamarca e ela permaneça como parte do reino dinamarquês.

A ilha também possui alguns dos maiores depósitos de minerais raros, cruciais na fabricação de baterias e dispositivos de alta tecnologia.

O correspondente internacional sênior da Danish Broadcasting Corporation Steffen Kretz, que está em Nuuk, a capital da Groenlândia, afirmou que a maioria das pessoas com quem conversou estava "chocada" com a sugestão de Trump de que poderia usar força militar para assumir o controle do território.

Embora a maioria dos habitantes tenha esperança de independência no futuro, ele afirmou que há um reconhecimento generalizado de que a ilha precisa de um parceiro que possa fornecer serviços públicos, defesa e uma base econômica, como a Dinamarca faz atualmente.

"Não conheci uma pessoa na Groenlândia que sonhe que a ilha se torne uma colônia de outra potência externa, como os EUA."

Kretz disse à BBC que, embora o governo dinamarquês tenha tentado "minimizar" qualquer confronto com Trump, "nos bastidores, há uma percepção de que esse conflito tem o potencial de ser a maior crise internacional da Dinamarca na história moderna".

Donald Trump Jr., filho do presidente eleito, fez uma breve visita à Groenlândia na terça-feira, no que ele descreveu como uma "viagem pessoal de um dia" para conversar com as pessoas.

Ele postou uma foto com um grupo de groenlandeses em um bar, usando bonés pró-Trump.

Fonte: BBC News Brasil/MSN