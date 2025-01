Espetáculo que tem Marcos Frota como embaixador, fica em curta temporada na cidade.

Rio Verde recebe, a partir do dia 08 de janeiro, mais um projeto exclusivo e inédito: o Circo dos Sonhos, com o espetáculo “No Mundo da Fantasia”. O circo será montado no estacionamento do Estádio Mozart Veloso do Carmo, onde permanecerá em curta temporada, até 26 de janeiro.

O Circo dos Sonhos possui mais de 20 anos de história e conta com duas unidades e dois espetáculos ativos, reunindo o melhor das artes circenses, do teatro e da dança para emocionar e envolver o público de todas as idades. Rio Verde receberá a Unidade Lilás do Circo, que apresenta atualmente o espetáculo “No Mundo da Fantasia”.

O espetáculo gira em torno da história de uma criança aficionada por videogames, até que seu aparelho entra em curto-circuito e sua tela dá lugar a um portal que conduz a garota ao “Mundo da Fantasia”. Nesse universo encantado, ela conhece os mais diversos personagens, entre reis, rainhas, príncipes, princesas, bruxas, fadas e, claro, muitos palhaços. Na apresentação, renomados artistas circenses entregam performances incríveis em um cenário inspirado nos contos de fadas.

O ator Marcos Frota é o embaixador dos espetáculos do Circo dos Sonhos, trazendo a sua experiência, como artista circense e fundador da Universidade Livre do Circo, para incrementar as apresentações, que trazem temas e mensagens contemporâneas, com muita inovação e criatividade.

“Esse é um espetáculo criado para toda a família, com muito carinho. Um espetáculo lúdico, que oferece aos adultos a oportunidade de voltarem a ser crianças, e um programa ideal para a criançada!”, afirma Marcos Frota.

Os espetáculos do Circo dos Sonhos serão apresentados às 20h de terça a sexta-feira e às 16h, 18h e 20h nos sábados, domingos e feriados. Os preços dos ingressos variam de acordo com o setor do assento, com valores a partir de R$ 20,00 a meia entrada e R$ 40,00 a inteira. O espaço oferece ambiente climatizado, praça de alimentação interna e área para fotos.