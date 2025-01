Valdemar da Costa Neto na Invernada, “sozinho”

Esses mesmos parlamentares poupam o presidente Valdemar Costa Neto e atribuem a atitude a parlamentares alinhados ao bolsonarismo.

Dedação em Brasília/CdB

O Partido Liberal (PL) registrou em 2024 a saída de ao menos quatro deputados e queixas de pressão interna para alinhamento à agenda de ultradireita, incluindo a oposição a qualquer proposta vinda de partidos à esquerda. Integrantes e ex-integrantes da agremiação partidária afirmam que há uma inclinação à ultradireita mais radical após a filiação de Jair Bolsonaro e vários de seus aliados em novembro de 2021.

Continua após a publicidade

Esses mesmos parlamentares poupam o presidente Valdemar Costa Neto e atribuem a atitude a parlamentares alinhados ao bolsonarismo. Para os críticos, a maioria mantém a agenda direitista conservadora, enquanto a minoria, por volta de 20 parlamentares, mantém-se mais inclinada ao centro.

Em 2022, o PL elegeu 99 deputados federais. Hoje, tem 94. As baixas se deram pela saída de cinco parlamentares e pela morte de Amália Barros, então vice-presidente do PL Mulher.



Outra linha

O deputado Samuel Viana (agora no Republicanos-MG) relata que a pressão da direita “raiz”, como é chamada essa ala do partido, resultou na sua saída, ao fim de 2023. Segundo ele, foram meses de discussão interna e de avaliação até concluir que, se quisesse seguir por outra linha, seria necessário se desfiliar.

Continua após a publicidade

— Os parlamentares da ala extremista não aceitavam que outros parlamentares tinham outro perfil. Queriam impor para votarem tudo contra (a esquerda). Isso gerou um conflito interno, então eu entendi que, para ter esse perfil moderado, eu teria que sair do partido — disse.

Em sua avaliação, a conduta que o fez deixar o PL tem ganhado cada vez mais espaço na sigla.

— Minha percepção é de que o partido continua com o viés do radicalismo, do extremismo, e quem está tomando esse viés são os parlamentares que estão ditando o tom — acrescentou.

Trata-se, segundo ele, de um viés de submissão.

— Ou você aceita o que diz o bolsonarismo ou você é considerado um ‘comunista do PL’ — concluiu.

Fonte: Da redação CdB/MSN