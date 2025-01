Investimento de R$ 89,9 bi na indústria vai gerar 11,5 mil empregos em nove cidades de MS

Por Edivaldo Bitencourt / O Jacaré

As indústrias deverão investir R$ 89,9 bilhões e gerar 11,5 mil empregos diretos em nove cidades de Mato Grosso do Sul no triênio 2025-2028, segundo estimativa da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul). Com o boom econômico, a expectativa é de que Produto Interno Bruto da indústria crescerá 25,6% nos próximos três anos e baterá na barreira dos R$ 50 bilhões.

Continua após a publicidade

Desse total previsto, 83,4% será do setor de celulose com a construção das novas fábricas. A Arauco começou a terraplanagem da unidade de Inocência, onde deverá investir R$ 25 bilhões e criar 2,3 mil empregos diretos. A Bracell planeja aplicar R$ 25 bilhões na sua primeira fábrica em MS, que será construída em Água Clara e deverá gerar 3 mil empregos diretos.

O imbróglio comercial trava o investimento, mas a expectativa é de que a 2ª linha de produção da Eldorado seja construída em Três Lagoas, com previsão de R$ 25 bilhões e a abertura de 3 mil postos de trabalho direto. A J & F Investimentos briga na Justiça com a Paper Excellence pelo controle da gigante da celulose.

Continua após a publicidade

A J & F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista planeja aplicar R$ 5,5 bilhões na ampliação da produção de minério de ferro e manganês em Corumbá. O projeto prevê a criação de 900 novos empregos na cidade.

O Novo PAC do Governo Lula (PT) vai priorizar a conclusão da fábrica de fertilizantes da Petrobras em Três Lagoas. A retomada da obra e a colocação da unidade em operação vai exigir investimentos de R$ 3,5 bilhões e vai abrir 600 empregos diretos. As fábricas de celulose e de fertilizantes deverão gerar quase 50 mil empregos na construção. O número estipulado pela Fiems é quando a indústria iniciar a operação.

Maior indústria do mundo em Ribas do Rio Pardo: PIB da indústria terá alta de R$ 10 bilhões nos próximos três anos (Foto: Arquivo)

Etanol e abate de suínos

A Atvos deverá investir R$ 3 bilhões na ampliação da usina em Rio Brilhante, com perspectiva de gerar empregos. No entanto, o número de empregos não foi contabilizado pela Fiems. A Copasul vai investir R$ 1,4 bilhão e abrir 150 vagas de trabalho na construção da unidade de processamento de soja em Naviraí.

JBS planeja abrir mais 2 mil vagas de emprego na unidade da Seara em Dourados (Foto: Arquivo)

A JBS está investindo R$ 1,2 bilhão na unidade da Seara e deverá contratar mais 2 mil trabalhadores para o frigorífico de suínos em Dourados. A federação também não incluiu na conta o investimento de R$ 250 milhões no frigorífico de Campo Grande, com previsão de gerar 2,3 mil vagas de emprego formal.

A Casul vai aplicar R$ 118 milhões na construção da fábrica de processamento de amendoim em Bataguassu. A cidade vai ganhar 300 novas vagas de emprego.

A Zaeli vai investir R$ 81 milhões e contratar 65 pessoas para a unidade de produção de alimentos em Mundo Novo. A cidade ainda terá R$ 66 milhões da Frango Bello. O número de empregos não foi divulgado.

Efeitos na economia

Com a chegada dos empreendimentos, o PIB da indústria deverá crescer 8,56% neste ano, de R$ 39,7 bilhões para R$ 43,1 bilhões. Nos próximos três anos, o economista chefe da Fiems, Ezequiel Resende, estima que o PIB do setor chegará a R$ 49,9 bilhões em 2027, um acréscimo de R$ 10,2 bilhões em relação ao ano passado.

O número de trabalhadores formais da indústria deve crescer 2,9% em 2025, com o número de empregos formais saltando de 160,5 mil, no ano passado, para 165,3 mil neste ano. A previsão é de acréscimo de 10 mil vagas nos próximos três anos, chegando a 175,3 mil em 2027.

O total de salários pagos pela indústria chegou a R$ 6,4 bilhões em 2024. A previsão é de que cresça 26,5% nos próximos três anos e chegue a R$ 8,1 bilhões em 2027.

Arauco inicia empreendimento de R$ 25 bilhões em Inocência: 2,3 mil empregos diretos (Foto: Divulgação)

Fonte: O Jcaré