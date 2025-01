CRIANÇA DESAPARECIDA EM JATAÍ É ENCONTRADA

A menina de 3 anos, que estava desaparecida desde o início da manhã de ontem (01/01/2025) no setor Cidade Jardim II, foi localizada ainda no final da manhã. De acordo com os familiares, a criança foi encontrada por uma vizinha enquanto caminhava pela rua.

A vizinha, sem comunicar a mãe, levou a menina para passear. Felizmente, a criança foi devolvida à mãe, que estava muito angustiada. A família expressou sua gratidão a todos que ajudaram nas buscas, inclusive aqueles que colaboraram com drones para procurar a criança na lavoura da região.

Segundo relatos da família, a menina conseguiu abrir a porta da residência enquanto a mãe dormia e saiu para a rua. Quando a mãe acordou por volta das 7h e percebeu a ausência da filha, iniciou a busca desesperada pela criança, que felizmente foi localizada com segurança.

Fonte: ROTA POLICIAL NOTÍCIAS