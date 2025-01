Desligamento das redes 2G e 3G vai ter impacto de R$ 10 bilhões para o mercado

Estimativa é de estudo elaborado pela Links Field, que faz parceria com a Lyra M2M para facilitar a transição.

O mercado prepara-se para o desligamento das redes móveis 2G e 3G, já anunciado pela Anatel e que, ao que tudo indica, deve ser feito de forma gradual. A agência também já anunciou que, a partir de abril de 2025, não serão mais permitidos para venda novos equipamentos que usam apenas estas tecnologias de conectividade. Por outro lado, as grandes operadoras já deram início à adequação de suas redes de antenas 2G e 3G.

De acordo com estudo inédito sobre o tema preparado pela Links Field, operadora virtual de telecomunicações (MVNO) focada em soluções de comunicação entre máquinas (M2M), milhares de empresas terão suas operações afetadas nos próximos anos, uma vez que, dos 20 milhões de dispositivos de rastreamento e pagamento existentes hoje no mercado, 12 milhões ainda usam conectividade 2G e 3G. Por outro lado, segundo a Associação Brasileira de Internet (Abranet), muitos municípios brasileiros ainda contam apenas com conectividade móvel 2G ou 3G, como, por exemplo, 40 dos 62 municípios do Amazonas.

Estimativas do impacto deste desligamento para as empresas chegam a cerca de R$ 10 bilhões, que deverão ser absorvidos por empresários de todo o país, entre os quais muitos micro e pequenos empreendedores. Estes custos referem-se à aquisição de dispositivos 4G (com maior capacidade de transmissão de dados e melhor eficiência energética) e os serviços de troca de equipamentos obsoletos em uso no mercado.

Para atenuar os efeitos desta transição tecnológica, é fundamental que os profissionais da área busquem informações de qualidade sobre as novas opções mais adequadas a cada serviço oferecido, assim como ferramentas que facilitem a gestão de seu parque de linhas, com identificação precisa de usuários, formas e detalhes de uso, ativação e desativação de linhas, mapeamento de localização de antenas e cobertura por áreas, tecnologias e operadoras, assim como volumes de dados trafegados. Tarefa realizada com facilidade pela plataforma de gestão de conectividade e parques de SIM cards criada Lyra M2M, empresa do Grupo Lyra dedicada a dispositivos e conectividade IoT e M2M.

Neste contexto do desligamento, esta plataforma aliada às informações do estudo da Links Field (disponível gratuitamente em www.impactoeconomico2g3g.com.br) são ferramentas muito úteis para as empresas que precisam mitigar custos e riscos da transição dos seus dispositivos para a tecnologia 4G e suas variantes NB-IoT e CAT-M1, além de buscar os benefícios e as novas oportunidades decorrentes da transição. Um trabalho conjunto que começa a ser realizado pelas duas empresas, com o principal objetivo de facilitar esta transição.

Para Paulo Nogueira, Diretor Comercial do Grupo Lyra, "este tipo de colaboração é sinal do amadurecimento do mercado. Uma etapa necessária para que empresas do setor IoT passem a contar com soluções integradas e personalizadas, de alta eficiência, com foco em qualidade e inovação tecnológica". O Sócio Fundador e Diretor Geral da Links Field Brasil, Thiago Rodrigues, acrescenta: "o mercado tem buscado mais informação e clareza sobre as tecnologias que tanto impactam seus negócios, e o foco desta parceria é trazer inovação e informação para o segmento de M2M" e complementa: "a expertise da Lyra M2M em gestão de conectividade se alinha à nossa estratégia de apoiar os clientes na tomada de decisões neste momento crucial de transição de tecnologia".

Sobre a Links Field

A Links Field é uma MVNO brasileira que faz parte do grupo Links Field Networks, especializado em soluções de conectividade M2M e IoT. Oferece serviço de gestão de dados customizados para diferentes projetos e necessidades para os mercados de: rastreamento e telemetria veicular, máquinas de pagamentos, dispositivos de monitoramento da Indústria 4.0, coleta de dados do agronegócio, sensores IoT para cidades inteligentes, dentre outros. A empresa chegou ao Brasil em 2019 com o propósito de entregar diferenciais técnicos e operacionais ao mercado, oferecendo redução de custo e otimização das tecnologias necessárias para o bom funcionamento dos dispositivos. Fundado em Hong Kong, no ano de 2017, o grupo expandiu sua operação por todo mundo em seus três primeiros anos de existência e, por meio de 12 escritórios internacionais, atende clientes globais com equipes locais especializadas em cada região. Hoje, é líder global em soluções e serviços de conectividade IoT, sendo desenvolvedor da inovadora tecnologia SoftSIM, além de ter certificação GSMA da plataforma eSIM SM-DP+ com infraestrutura própria, atendendo as demandas mais recentes do mercado de telecomunicações. www.linksfield.com.br