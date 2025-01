Sem nenhuma experiência na política, Gusttavo Lima acredita que seu sucesso como empreendedor pode ajudar o Brasil.

A disputa nas eleições presidenciais de 2026 acaba de ganhar um personagem, no mínimo, inesperado. Nesta quinta-feira (02), Gusttavo Lima anunciou que pretende concorrer ao cargo de chefe do Executivo. O sertanejo confirmou a informação em entrevista à coluna Grande Angular, das jornalistas Lilian Tahan e Isadora Teixeira, no portal Metrópoles.

“O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem”, declarou Gusttavo.

Apesar de ser apoiador público do ex-presidente Jair Bolsonaro, que permanece inelegível, Gusttavo se apresenta como alternativa para o fim da polarização entre esquerda e direita. “Chega dessa história de direita e de esquerda. Não é sobre isso, é sobre fazer um gesto para o país, no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população”, disparou.

GUSTTAVO LIMA SOBRE CANDIDATURA À PRESIDÊNCIA: ‘SOU UM EMPREENDEDOR’

Gusttavo ainda não está filiado a nenhum partido e busca uma legenda que se alinhe com seus propósitos, segundo a publicação. Sem nenhuma experiência na política, o cantor acredita que seu sucesso como empreendedor pode ajudar o Brasil.

“Conheço muita gente e, embora eu nunca tenha ocupado nenhum posto político, eu sou um empreendedor. Montei muitas empresas e sei como fazer para a roda girar. A gente tem que desburocratizar para o país funcionar melhor. Os pobres estão sem poder de compra, e o setor do agronegócio não aguenta mais pagar impostos e não ter benfeitorias para investir em seus próprios negócios. Eu acho que posso ajudar, talvez mude de ideia até 2026, mas hoje a minha disposição está muito inclinada para me tornar um candidato à Presidência da República em 2026”, disse o cantor, que chegou a ser investigado por lavagem de dinheiro em 2024.