TAXA DE TURISMO DE CALDAS NOVAS:

A cobrança da taxa de turismo em Caldas Novas, no sul de Goiás, será revogada pelo prefeito Kleber Marra (Republicanos). O anunciou de mudança de decisão aconteceu durante a posse para o seu segundo mandato, na quarta-feira (1º). O projeto de lei foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionada pelo próprio prefeito em novembro. Os valores que seriam pagos por visitantes variavam entre R$ 5 a R$ 183 e seriam cobrados por veículos que entrassem na cidade a partir deste ano.

Antes de anunciar que enviará projeto para revogar a taxa de turismo, Kleber Marra justificou que a cobrança era necessária devido aos custos na saúde pela visita de turistas. Segundo ele, a cidade recebe anualmente cerca de cinco milhões de pessoas, o que gera custos para o município. Agora, ele disse buscará outros meios para arcar com esse déficit.

Continua após a publicidade

O prefeito Kleber Marra, foto, ressaltou que os custos para atendimento aos turistas, como na saúde, superam os R$ 20 milhões por ano. Marra pontuou que os valores saem dos impostos municipais pagos pela população de Caldas Novas, que, de acordo com Marra, não iriam pagar o novo tributo, mas que não aprovaram a iniciativa de cobrança para os visitantes.

Para Kleber Marra, a instituição da cobrança da taxa teve uma distorção feita pela oposição ao seu governo na cidade. O prefeito disse, que além de cobrir gastos com atendimentos de saúde dos turistas, os recursos do novo tributo poderiam ser usado para arcar com construções de obras na cidade.

Continua após a publicidade

"Pressentimos que a população de Caldas Novas não gostou, apesar que o cidadão de Caldas não iria pagar. E precisamos ter humildade. Eu governo com o povo. Eu governo com a maioria. Eu governo com a democria e nesse momento eu estou revogando a taxa do turismo", discursou Marra, no evento de posse.

Acerca da medida anterior, quando a lei foi aprovada e sancionada de maneira rápida, os moradores e visitantes de Caldas Novas se revoltaram com a taxa para turistas. Pelo projeto, a cobrança seria feita por meio da identificação eletrônica dos veículos na entrada da cidade, com valores entre R$ 5 e R$ 183.

Conhecida como a “capital dos parques aquáticos” do Brasil, Caldas Novas atrai milhares de turistas anualmente. No entanto, moradores e comerciantes temem que a nova taxa espante os visitantes, impactando negativamente o comércio local.

Na época, em entrevista à TV Anhanguera, a população e visitantes reclamaram da medida adotado pelo município. A turista mineira Marília Madureira afirmou que isso poderia desencorajar o turismo na região.

Fonte: G1