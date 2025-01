Caminhoneiros devem pagar pedágio apenas via TAG a partir desta quarta (1º)

Por Vanessa Loiola/CNN Brasil

A cobrança de pedágio para caminhoneiros passará por mudanças a partir desta quarta-feira (1º). Agora, todos os transportadores de carga devem pagar o chamado Vale-Pedágio Obrigatório apenas por meio de TAGs nas concessionárias de rodovias, seguindo resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Os pagamentos via cartão e cupom serão aceitos até 31 de janeiro de 2025, deixando de existir após essa data. "A mudança tem o objetivo de aumentar a eficiência, a segurança e a aderências às normas no transporte rodoviário de cargas, além de adequar o Vale-Pedágio obrigatório às novas tecnologias para a cobrança de pedágio, como o Free Flow (Sistema de Pedagiamento Eletrônico)", afirmou a ANTT.

Entre os benefícios previstos com a medida estão as reduções de tempo de viagem, de custos operacionais e das emissões dos gases de efeito estufa. https://www.youtube.com/watch?v=GuLjLSRozoA

O que é o Vale-Pedágio Obrigatório?

O vale-pedágio foi instituído em março de 2001, e estabelece que o pagamento da taxa, por veículos de carga, é de responsabilidade do embarcador.

Segundo a norma, o valor do vale-pedágio não integra o do frete e não é considerado receita operacional ou rendimento tributável. O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado pelo contratante ao transportador no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino, considerando todas as praças de pedágio existentes na rota da viagem contratada e as tarifas correspondentes à categoria do veículo.

