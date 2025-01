Marcos Patrick será o presidente da Câmara no biênio 2025-2026

Por unanimidade, em eleição realizada nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro, no plenário João Justino de Oliveira, o vereador Marcos Patrick (PL) foi eleito presidente da Câmara Municipal de Jataí para o biênio 2025-2026. Dois parlamentares de primeiro mandato também faziam parte da chapa vencedora: Lazinho do Asfalto (Podemos), eleito vice-presidente, e Luciano Lima (PP), novo secretário da mesa diretora. Nenhuma outra candidatura foi inscrita.

Em seu pronunciamento, Marcos Patrick de Castro Gomes, 30 anos, vereador mais jovem da anterior e da atual legislatura, relembrou episódios de sua vida e o início de sua trajetória política. “Não vou administrar sozinho a Câmara: todos os vereadores terão a estrutura necessária para desenvolver um excelente trabalho em favor da população de Jataí”, disse o parlamentar, que iniciou seu segundo mandato. “Tomarei as decisões em conjunto com o vice-presidente e com o secretário, nunca de forma unilateral”.

Posse do prefeito eleito Geneilton Assis

Mais cedo, no Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia, aconteceu a cerimônia de posse de prefeito, vice-prefeita e vereadores eleitos em Jataí no último dia 6 de outubro para exercer seus respectivos mandatos de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028. As duas sessões solenes foram presididas pelo vereador Carlinhos Canzi, que foi o candidato mas bem votado nas últimas eleições.

Foram empossados o prefeito Geneilton Filho de Assis (PL), a vice-prefeita Flaviane Scopel (Republicanos) e os vereadores Carlinhos Canzi (PP), Marcos Patrick (PL), Abimael Silva (MDB), Luciano Lima (PP), Lazinho do Asfalto (Podemos), Durval Júnior (Republicanos), Adilson Carvalho (MDB), Guilherme Alves (MDB), Kátia Carvalho (PL) e Carlone Assis (União Brasil).

Na sequência, os novos vereadores dirigiram-se para o Palácio das Abelhas, sede do legislativo jataiense, para participar, no plenário João Justino de Oliveira, da sessão solene para eleição da mesa diretora para o período 2025-2026. As primeiras sessões ordinárias deste ano estão previstas para a primeira quinzena de fevereiro.