Goiás registra menor desvalorização no preço médio de veículos usados em novembro, aponta Índice Webmotors

São Paulo, dezembro de 2024 - Segundo levantamento da Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções para o setor, o preço médio dos veículos usados anunciados na plataforma registrou retração de 0,126% em Goiás em novembro de 2024 contra -0,246% em outubro - uma desaceleração da ordem de 51,22%. O Índice Webmotors, que acompanha as variações percentuais dos valores dos automóveis listados no marketplace, reflete o comportamento do mercado automotivo no estado.

“O mercado aquecido que temos vivido em 2024, tanto em relação aos modelos 0km quanto aos veículos usados, têm se revertido na menor desvalorização geral”, afirma Mariana Perez, CPO da Webmotors.

O Índice Webmotors é calculado a partir de dados de 2017 com uma metodologia baseada na mediana da diferença de preço entre um mês e o mês anterior, garantindo, assim, uma análise precisa, robusta e confiável.

Fonte: Webmotors (www.webmotors.com.br)