Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Por Francisco Cabral

Em observância à Constituição Federal e à Lei Orgânica do Município, a partir do dia 21 de dezembro de 2024 a Câmara Municipal de Jataí entra em recesso parlamentar. As atividades legislativas ficam suspensas, a menos que seja convocada sessão extraordinária. O expediente normal será retomado no primeiro dia útil de fevereiro de 2025. No próximo dia 1º de janeiro, às 9 horas, no Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia, será empossada a legislatura 2025-2028. Em seguida, no plenário João Justino de Oliveira, será eleita a mesa diretora para os próximos dois anos.