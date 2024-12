Sindicato dos Hospitais do Tocantins denuncia atrasos nos pagamentos do Plano Servir

Hospitais credenciados ao plano alertam para risco de paralisação nos atendimentos eletivos caso os débitos não sejam regularizados até o fim do ano

O Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Tocantins (Sindesto) notificou a Secretaria de Administração do Estado do Tocantins (SECAD) sobre atrasos nos pagamentos referentes ao Plano Servir. Os débitos, que somam mais de 150 dias desde agosto de 2024, ultrapassam e muito o prazo contratual de 60 dias e comprometem a operação das unidades de saúde credenciadas.

Além dos atrasos recentes, o Sindesto destacou que há pendências financeiras não pagas desde 2021. O sindicato estabeleceu o dia 27 de dezembro de 2024 como prazo final para regularização. Caso contrário, será inevitável a suspensão temporária dos atendimentos eletivos, permanecendo ativos apenas os serviços de urgência e emergência.

O presidente do Sindesto, Thiago Antônio de Sousa, expressou preocupação em relação aos atrasos. “Estamos em uma situação insustentável. Se o governo não agir rapidamente para quitar as dívidas, não haverá outra alternativa senão interromper os atendimentos eletivos. A continuidade desse cenário prejudica não apenas os prestadores, mas também a população atendida pelo plano”, afirmou Thiago.

Os atrasos já impactam a operação de hospitais e clínicas credenciados, com possíveis reflexos no atendimento à população. O Sindesto aponta que a continuidade dessa situação pode levar a interrupções mais severas e cobra uma solução célere para evitar maiores prejuízos à rede de saúde estadual.