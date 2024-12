Atual sede da ACIJ será futuro Centro Gastronômico

Na altura, janeiro de 2024, foi publicado uma nota pelo Executivo Municipal dando conta da mudança da ACIJ para a sua nova área onde será contruída a nova sede. Segundo o que o Jataí News apurou o novo prédio da associação na Avenida Juscelino Kubitschek (antiga Alameda Santos Dumont) esquina com a Rua Samuel Hraham.

Como já noticiado pelo portal da prefeitura essa nova área soma 2 mil e 400 metros quadrados, onde será construído um edifício modernos onde serão instalados tudo que envolve a ACIJ.

Continua após a publicidade

Veja a nota de janeiro de 2024

O Prefeito Humberto Machado autorizou, na manhã desta sexta-feira (12/01), a aquisição da atual sede da Associação Comercial e Industrial de Jataí para integrá-la ao polo gastronômico da cidade, que está sendo criado juntamente com a revitalização do mercado municipal e adjacências.

Continua após a publicidade

O chefe do executivo também autorizou o envio de projeto de lei ao parlamento solicitando autorização para a doação de uma área na Avenida Presidente Juscelino, esquina com Samuel Graham, para a ACIJ.

Imagem ilustrativa do que poderá ser o Centro Gastronômico de Jataí

A presidente da ACIJ, Wanessa Cruvinel, já está providenciando um projeto arquitetônico com traços de modernidade, de grande impacto visual e que represente um novo cartão postal de Jataí.

Imagem ilustrativa do que poderá ser o Centro Gastronômico de Jataí

O Prefeito solicitou à Secretaria de Desenvolvimento Econômico a elaboração de um Plano de implantação das empresas que irão ocupar os espaços do Mercado Municipal e do prédio da ACIJ. As empresas terão um período de carência quanto ao pagamento pela ocupação do espaço para que possam realizar seus investimentos.

Em breve, serão anunciados os procedimentos para os interessados se inscreverem.

Em tempo / Dezembro de 2024

No decorrer desta semana foi publicado pelo portal do Executivo Municipal matéria atualizando toda a situação que envolve a Associação Comercial e Industrial de Jataí, onde destaca que todo o trâmite de doação foi efetivado local e área para construção do novo edfício da ACIJ.

Segue a nota do Executivo

Oficializada a doação da área para a construção da nova Sede da ACIJ.

Na manhã desta quarta-feira, 18/12, o Prefeito de Jataí, Humberto Machado, e a Presidente da Associação Comercial e Industrial (ACIJ), Wanessa Cruvinel, assinaram o contrato de doação de uma área de 2.400 m², no setor Epaminondas II, para a construção da nova sede da Associação.

A sede terá uma arquitetura moderna e funcional e irá colaborar ainda mais com a valorização daquela região da cidade.

Imagem: O que poderá ser a nova sede da ACIJ

As obras têm previsão de início para 2025, com investimentos de cerca de 5 milhões de reais. O prédio atual da ACIJ foi adquirido pelo município e, no futuro, integrará o complexo gastronômico junto ao mercado municipal.