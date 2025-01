Jovens de Goiânia vencem Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

Os estudantes Alice Paris, Camila Lourenço, Cecília Neves e Pietro Pina, do Colégio Marista de Goiânia acabam de conquistar, pela primeira vez, a primeira colocação na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE), concurso gratuito e nacional voltado para estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental que tem como objetivo principal informar sobre o uso racional da energia elétrica e contribuir para a criação de uma geração de consumidores conscientes. Para alcançar o primeiro lugar, os quatro alunos superaram mais de 260 mil inscritos.

O professor Luiz César, coordenador de Olimpíadas de Ciências do Colégio Marista de Goiânia, explica que a ONEE é uma oportunidade de investigar e estudar fora da sala de aula. “Nós decidimos participar porque é uma oportunidade de aprender conceitos relacionados à eficiência energética por meio da gamificação”, conta o professor.

“No momento em que o planeta enfrenta a crise climática e põe em prática diversas ações para implementar a descarbonização, a eficiência energética é de extrema importância. Esse conceito propõe a diminuição do gasto de energia para produzir a mesma quantidade de produtos. Ao mesmo tempo, também busca reduzir o gasto financeiro com energia. E o resultado foi muito bom. Goiânia, por meio dos nossos estudantes, alcançou a primeira colocação”, completa o professor.

A ONEE 2022 é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), conta com a coordenação do Instituto da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (IAbradee) e com a realização de concessionárias de energia que operam em 24 estados e no Distrito Federal. De forma didática, permite que os jovens aprendam conceitos de energia, sustentabilidade e eficiência energética. Podem participar, gratuitamente, alunos da rede pública e privada de todo o país.

