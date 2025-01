José Luiz Tejon Megido (foto), conselheiro do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS), ocupando o 7º lugar. Publicitário, jornalista, escritor e professor, Tejon é considerado uma autoridade em áreas como marketing, liderança e superação no agronegóc

A Forbes Agro, seção da prestigiada revista Forbes, publicou uma lista inovadora destacando os 10 nomes mais influentes do agronegócio brasileiro nos últimos 10 anos. O levantamento utilizou ferramentas de inteligência artificial generativa, combinando aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para identificar as personalidades mais citadas em múltiplas análises e modelos de pesquisa.

Entre os destaques da lista aparece o nome de José Luiz Tejon Megido (foto), conselheiro do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS), ocupando o 7º lugar. Publicitário, jornalista, escritor e professor, Tejon é considerado uma autoridade em áreas como marketing, liderança e superação no agronegócio. Ele já publicou dezenas de livros, entre eles best-sellers como “Guerreiros Não Nascem Prontos” e “O Poder do Incômodo”.

Além disso, Tejon tem sido uma peça-chave no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio (CNMA), evento que reúne cerca de 3 mil mulheres anualmente e promove a liderança feminina no setor. Atualmente, ele atua como coordenador acadêmico do programa Master Science em Food & Agribusiness Management pela Audencia Business School (França) e Fecap (Brasil), além de professor em instituições como FGV, Insper, FIA e Fundação Dom Cabral.

O uso da IA generativa para compor a lista da Forbes trouxe uma abordagem inovadora, permitindo que a inteligência artificial analisasse grandes volumes de dados para selecionar lideranças que têm moldado o agro brasileiro. Essa metodologia assegurou uma visão ampla e diversificada, alinhada à complexidade e amplitude do setor.

A presença de Tejon na lista também evidencia o compromisso do CCAS em selecionar conselheiros que atuam com base em verdades científicas e que defendem a sustentabilidade da agricultura brasileira. O Conselho se destaca por reunir profissionais técnico-científicos de renome que buscam comprovar, com dados concretos, a viabilidade sustentável das atividades agrícolas.

