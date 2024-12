Centro-Oeste lidera queda no consumo de energia em novembro, aponta CCEE

O Centro-Oeste apresentou uma queda expressiva no consumo de energia em novembro de 2024, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com dados apurados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. Na região, o estado com maior queda foi o Mato Grosso, com um recuo de 14,2% na demanda, seguido por Goiás, com retração de 12%.

Além disso, o Distrito Federal apresentou uma diminuição de 8,7% e o Mato Grosso do Sul uma redução de 6,2%, consolidando a região como a única do país com números negativos registrados em todos os estados. Responsável por acompanhar em tempo real os indicadores e tendências do setor elétrico para apoiar seu desenvolvimento, a Câmara avalia que o recuo ocorreu por conta das temperaturas com máximas inferiores na maior parte do país, característica que ocasiona o uso menos intensivo de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores.

Todos os estados do país, exceto o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, apresentaram um calor menos intenso em novembro de 2024 frente ao mesmo mês de 2023, quando o fenômeno El Niño trouxe ondas de calor no Sudeste e na região central do Brasil. No país como um todo, a queda registrada no consumo foi de 1,5%, com 71.153 MW médios de demanda apurada. Essa é primeira queda após 12 meses de altas consecutivas.

