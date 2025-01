Inscrições abertas para concurso público da UEG com remuneração de até R$ 5,1 mil para docentes

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) está com inscrições abertas para o preenchimento de vagas de docentes em sete cidades do interior goiano, com salários que podem passar de R$ 5 mil.

São 36 vagas para docentes especializados na área de Direito, com remuneração que varia de acordo com a carga horária: R$ 2.918,21 para 20 horas semanais, R$ 3.881,25 para 30 horas, e R$ 5.175,00 para 40 horas.

O prazo vai até 13 de janeiro, e as inscrições devem ser realizadas pelo portal de seleção da UEG. A taxa é de R$ 250,00.

O processo seletivo conta com cinco etapas: prova objetiva, prova dissertativa, prova didática, avaliação de títulos e produção científica, e avaliação multiprofissional (essa última exclusiva para candidatos inscritos como pessoa com deficiência).

Os exames objetivo e dissertativo acontecem no dia 16 de fevereiro, nos municípios em que há vagas: Aparecida de Goiânia, Iporá, Jaraguá, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio e Uruaçu.

Já a realização das demais etapas será concentrada em outras cidades do estado, onde ocorre apenas a realização das provas, mas não a contratação: Anápolis, Aparecida de Goiânia e Região Metropolitana de Goiânia, conforme os editais de convocação.

A previsão é de que o resultado final seja publicado em 12 de agosto do próximo ano. Já os candidatos aprovados devem ser nomeados a partir de setembro de 2025.

Mais informações podem ser lidas no edital do processo seletivo.

