Do site Compre Rural

Descubra por que os ovos de peru, maiores e ricos em proteínas, quase nunca chegam à mesa dos brasileiros e permanecem fora da dieta cotidiana No Brasil, os ovos de galinha dominam a culinária, aparecendo em pratos que vão do café da manhã ao jantar. Em 2024, a produção nacional atingiu um recorde de 57,6 bilhões de unidades, o equivalente a 1.700 ovos por segundo.

Continua após a publicidade

Esse crescimento, de quase 10% em relação ao ano anterior, consolidou o Brasil como um dos maiores produtores mundiais. Em contraste, os ovos de peru, embora maiores e mais ricos em nutrientes, são praticamente inexistentes nos mercados e na dieta brasileira. Mas por que isso acontece?

Por que não consumimos ovos de peru?

Continua após a publicidade

O consumo de ovos de peru é limitado por fatores econômicos, culturais e produtivos. A baixa produtividade das peruas é um dos principais motivos: elas põem apenas de 9 a 13 ovos por ninhada, enquanto uma galinha poedeira pode produzir mais de 300 por ano.

Essa diferença impacta diretamente o custo de produção, tornando os ovos de peru significativamente mais caros. A tradição alimentar brasileira está fortemente ligada aos ovos de galinha, acessíveis e amplamente disponíveis. Em contraste, os ovos de peru são pouco conhecidos e raramente comercializados.

A criação de peruas também exige mais espaço, alimentação especializada e cuidados intensivos, o que encarece ainda mais a produção. Como resultado, o custo final de uma dúzia pode ser até cinco vezes maior do que o dos ovos de galinha, tornando-os inviáveis para a maioria das famílias.

No mercado internacional, a relevância dos ovos de peru é igualmente limitada.

Muitas vezes, eles são direcionados para reprodução, já que a carne de peru tem maior valor comercial. Além disso, o alto teor de colesterol dos ovos de peru pode desestimular o consumo, apesar de seu valor nutricional elevado, como o maior teor de ferro e proteínas.

O tamanho e a composição nutricional dos ovos de peru

Os ovos de peru chamam atenção pelo tamanho: pesam entre 70 e 75 gramas, em comparação aos 50 gramas dos ovos de galinha. Isso também reflete em seu conteúdo nutricional: possuem cerca de 135 calorias, 11 gramas de proteína e 9 gramas de gordura por unidade, enquanto os de galinha têm 75 calorias, 6 gramas de proteína e 5 gramas de gordura.

Além disso, os peru apresentam concentrações mais altas de minerais como ferro, fósforo e zinco, além de vitaminas do complexo B. No entanto, possuem o dobro de colesterol dos ovos de galinha, o que pode preocupar consumidores que buscam opções mais saudáveis. Apesar disso, o sabor deles é semelhante ao dos de galinha, embora com uma textura mais cremosa e densa.

Os desafios biológicos na produção

A criação de peruas para produção de ovos enfrenta obstáculos consideráveis. Enquanto uma galinha poedeira pode produzir mais de 300 ovos por ano, uma perua põe entre 9 e 13 ovos por ninhada, devido ao seu ciclo reprodutivo, que inclui períodos de descanso.

Outro fator é o tempo para atingir a maturidade reprodutiva. As peruas levam cerca de sete meses para começar a pôr ovos, enquanto as galinhas começam a produção em cinco meses. A maior demanda por espaço, alimentação especializada e cuidados rigorosos eleva ainda mais os custos de manejo.

A predominância dos ovos de galinha no mercado brasileiro deve-se à eficiência produtiva e ao baixo custo. Em 2024, o preço médio da dúzia de ovos de galinha foi de R$ 10,90, tornando-os uma fonte de proteína acessível. Já os ovos de peru, com custo estimado entre R$ 60 e R$ 80 por dúzia, são inviáveis para a maioria dos consumidores.

A tradição alimentar brasileira também favorece os ovos de galinha, amplamente utilizados na culinária diária, enquanto os de origem de peru permanecem fora do radar dos consumidores.

Usos culinários e nichos específicos

Embora raros no mercado, os ovos de peru têm espaço em nichos específicos, como a culinária gourmet. Chefs os valorizam pela textura rica, ideal para sobremesas, massas frescas e maioneses artesanais. No entanto, seu alto teor calórico e de colesterol limita o consumo a ocasiões especiais.

Curiosidades sobre os ovos de peru ao redor do mundo

Em países como os Estados Unidos e a França, os ovos de peru são mais amplamente utilizados, mas ainda em nichos restritos. Nos EUA, são frequentemente direcionados para reprodução, pois a carne de peru é central em celebrações como o Dia de Ação de Graças. Na Europa, pequenos produtores os comercializam como iguarias em feiras locais.

Historicamente, os ovos de peru eram consumidos por povos indígenas na América do Norte, mas a domesticação do peru sempre priorizou a carne, moldando os hábitos alimentares globais.

Escrito por Compre Rural