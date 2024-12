Prefeitura entrega ponte sobre o Córrego Jataí na rua Almeida

Essa é a quinta ponte entregue pela administração municipal no atual mandato, destacando o compromisso contínuo com o desenvolvimento e a melhoria da infraestrutura urbana em Jataí.

A Prefeitura de Jataí entregou mais uma importante obra de infraestrutura urbana: a nova ponte da Rua Almeida, conecta os bairros Jardim Maximiano, e Setor José Estevam.

Com um investimento de mais de 1 milhão de reais, a ponte foi construída para melhorar a mobilidade urbana, garantindo mais segurança e fluidez no trânsito. Além disso, a obra conectou a Rua Almeida no cruzamento da Rua Miguel de Assis até a Avenida Castelo Branco, pavimentada com asfalto CBUQ, que oferece maior durabilidade e qualidade.

Essa é a quinta ponte entregue pela administração municipal no atual mandato, destacando o compromisso contínuo com o desenvolvimento e a melhoria da infraestrutura urbana em Jataí.

A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Humberto Machado, do vereador Adilson Carvalho, autor da emenda impositiva que viabilizou a obra, e dos vereadores Genilson Santos, Marina Silveira, Vicente Mantelli e do vereador eleito Guilherme Alves.

Essa conquista reforça o compromisso da gestão municipal com a integração dos bairros e o progresso da cidade.