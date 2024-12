Oficializada a doação da área para a construção da nova Sede da ACIJ.

Na manhã desta quarta-feira, 18/12, o Prefeito de Jataí, Humberto Machado, e a Presidente da Associação Comercial e Industrial (ACIJ), Wanessa Cruvinel, assinaram o contrato de doação de uma área de 2.400 m², no setor Epaminondas II, para a construção da nova sede da Associação.

A sede terá uma arquitetura moderna e funcional e irá colaborar ainda mais com a valorização daquela região da cidade.

As obras têm previsão de início para 2025, com investimentos de cerca de 5 milhões de reais. O prédio atual da ACIJ foi adquirido pelo município e, no futuro, integrará o complexo gastronômico junto ao mercado municipal.