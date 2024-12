Projeto colossal de US$ 20 TRILHÕES promete ligar continentes

Por Alisson Ficher / CPG

O “Túnel Transatlântico” é um projeto que promete revolucionar o transporte global, conectando os Estados Unidos ao Reino Unido em menos de uma hora. Com custo estimado em US$ 20 trilhões, o túnel utilizaria tecnologia de levitação magnética para trens em ambiente de vácuo. Contudo, desafios técnicos, ambientais e financeiros colocam sua viabilidade em xeque.

Imagine atravessar o Atlântico em menos de uma hora, sem sair do chão. Essa ideia futurística, digna de filmes de ficção científica, pode parecer um sonho impossível para muitos.

No entanto, o ambicioso “Túnel Transatlântico” reacendeu discussões em tabloides britânicos e círculos científicos, com promessas de transformar as viagens internacionais e revolucionar a mobilidade sustentável.

A proposta prevê a construção de um túnel subaquático que conectaria os Estados Unidos ao Reino Unido, percorrendo uma distância de 5.500 quilômetros com velocidade sem precedentes.

Estimado em cerca de US$ 20 trilhões, o custo seria equivalente ao Produto Interno Bruto somado de países como China, Japão e Alemanha.

Segundo informações amplamente divulgadas na mídia internacional, a tecnologia usada nesse projeto incluiria trens de levitação magnética operando em quase vácuo, conhecidos como vactrains.

Esses trens poderiam atingir velocidades de até 8.000 km/h, reduzindo o trajeto entre Londres e Nova York para apenas 54 minutos.

Tecnologia de ponta e conceito futurista

O “Túnel Transatlântico” se destaca pela ideia de incorporar inovações tecnológicas de ponta.

Em vez de uma construção convencional, o modelo mais estudado propõe uma estrutura flutuante, submersa a cerca de 49 metros de profundidade e suspensa por cabos ancorados no fundo do oceano.

Outra alternativa seria um sistema híbrido, alternando trechos suspensos com segmentos fixados no leito marítimo.

Além da velocidade impressionante, a sustentabilidade também é um ponto-chave do projeto. Conforme divulgado por fontes britânicas, o túnel seria mais ecológico do que a aviação, reduzindo significativamente as emissões de carbono.

A aviação é uma das principais fontes de emissões globais, segundo a Agência Internacional de Energia (IEA). Essa alternativa ajudaria a aproximar economicamente os Estados Unidos e o Reino Unido, reforçando a chamada “relação especial” entre as nações.Soluções energéticas

Desafios técnicos e custos exorbitantes

Apesar de toda a empolgação, os desafios são imensos. Construir um túnel dessa magnitude seria uma empreitada sem precedentes na história da engenharia.

Para efeito de comparação, o Eurotúnel, que conecta a Inglaterra à França pelo Canal da Mancha, possui apenas 38 quilômetros de extensão e levou seis anos para ser construído, ao custo de US$ 21 bilhões.

Já o “Túnel Transatlântico” teria 150 vezes mais extensão e exigiria soluções inovadoras para lidar com a profundidade do Oceano Atlântico, que ultrapassa 5.000 metros em alguns pontos.

A pressão nas profundezas seria um problema colossal, além dos riscos relacionados a terremotos, correntes marítimas e o impacto ambiental sobre ecossistemas sensíveis.

Outro ponto crucial é o impacto econômico e político.

Atualmente, nenhum governo, seja dos Estados Unidos ou do Reino Unido, ou mesmo empresas privadas, parece disposto a assumir os custos e os riscos dessa obra monumental.

Inspiração em projetos menores

Enquanto o “Túnel Transatlântico” permanece no campo das ideias, outras iniciativas menores têm mostrado viabilidade e despertado interesse.

Segundo o portal El Economista, o túnel planejado para conectar Espanha e Marrocos pelo Estreito de Gibraltar pode ser um passo inicial para validar tecnologias subaquáticas.

Com 27 quilômetros de extensão, dos quais 17 seriam submersos, ele atingiria profundidades de até 475 metros.

Se viável, esse projeto poderá servir como um teste importante para construções mais ousadas no futuro.

A expectativa é que o túnel entre Espanha e Marrocos saia do papel até 2030, sendo um marco para o desenvolvimento de infraestruturas subaquáticas.

Futuro do túnel é incerto, mas promissor

Ainda que o “Túnel Transatlântico” pareça um sonho distante, sua concepção abre caminhos para debates sobre o futuro do transporte global.

As tecnologias propostas, como trens de levitação magnética e ambientes de vácuo, representam o avanço da engenharia em busca de soluções mais rápidas e sustentáveis.

Fonte: Click Petroleo e Gás