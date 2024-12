Abimael solicita abertura de ruas no Recanto Alvorada

Por Francisco Cabral

O vereador Abimael Silva solicitou à Secretaria de Obras a abertura de ruas do setor Recanto Alvorada, para retorno de veículos. “A expansão de uma das vias contribuirá para com o fluxo de veículos, viabilizando a chegada destes até a outra”, afirmou. “Trata-se de uma demanda antiga e corriqueira dos cidadãos daquela região, que necessitam desta melhoria para que possam se locomover de forma mais simples”.

Adilson sugere vistorias em tubulações de esgoto

O vereador Adilson Carvalho sugeriu à empresa BRK Ambiental a realização de vistorias nas canalizações de esgotos dos córregos da cidade. “Esses córregos são fundamentais para que possamos ter uma boa qualidade de vida e precisam ser preservados”, disse ele.

Alessandra quer vigia em centro de educação infantil

A vereadora Alessandra Oliveira reivindicou à prefeitura a contratação de vigia para garantir a guarda do prédio e do patrimônio do Centro de Educação Infantil Bezerra de Menezes e a segurança física dos profissionais que lá trabalham. Em visita ao local, a parlamentar foi informada da necessidade da adoção da medida para que seja melhorada a segurança na sede da instituição, situada na Vila Fátima.

Carlinhos requer asfalto para o bairro Nova Esperança

O vereador Carlinhos Canzi requereu à administração municipal a aplicação de material fresado asfáltico nas ruas do bairro Nova Esperança. “O setor enfrenta graves dificuldades devido à ausência de pavimentação, pois todas as ruas são de terra, o que compromete não apenas a qualidade de vida, mas também a segurança, a saúde e o desenvolvimento social e econômico do lugar”, disse ele.