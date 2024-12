Goiás concentra o maior número de pizzarias do Centro-Oeste, segundo estudo da Apubra

Com 974 pizzarias em funcionamento e com uma produção diária de 42.200 pizzas, Goiás se posiciona como o estado que mais concentra pizzarias no Centro-Oeste brasileiro, conforme o levantamento produzido pela Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), que há 21 anos atua no fomento de informações de qualidade e atualizada sobre esse mercado. Segundo o estudo, o estado goiano lidera o mercado regional, com 34% dos estabelecimentos abertos, seguido pelo Distrito Federal, com 27,1%, Mato Grosso com 20,8% e por último, Mato Grosso do Sul, com 18%.

O resultado positivo em solo goiano no setor também é visto nas projeções anuais, só no último ano, foi registrado o crescimento 13,26% no setor de pizzarias e assim, ocupa a 9ª posição do ranking de estados que mais acumulam empresas no segmento, com 2,86% da operação nacional. Entre as capitais, a cidade de Goiânia também se encontra em 9° lugar, com 319 pizzarias, representando 2,73% dos estabelecimentos instalados nas capitais brasileiras e assim, produz, diariamente, 13.822 redondas.

Mesmo com o cenário positivo do mercado, com grande margem de crescimento, o levantamento Mercado de Pizzarias 2023, responsável por analisar a situação ativa e inativa dos comércios das pizzarias ao longo do último ano, contabiliza apenas empresas autodenominadas como “pizzaria” na Razão Social/Nome Fantasia, com Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 56, dos seguintes portes: ME, EPP e LTDA. Devido uma alteração publicada no Ato Declaratório Executivo Cocad nº 2, divulgado em 13 de novembro de 2023, em que não classifica um CNAE específico para as pizzarias dentro das atividades previstas para o Microempreendedor Individual (MEI), o levantamento não contempla MEIs.

Apesar da indisponibilidade das informações referente aos MEIs, Goiás apresenta uma taxa expressiva de expansão, com a abertura de 114 novos estabelecimentos, o que fortalece ainda mais o mercado nacional, que registrou um crescimento de 11,55% em todo o país, com um total de 3.500 novas unidades.

Segundo Leandro Goulart, presidente da Apubra, o segmento de pizzarias no estado goiano demonstra um alto potencial de investimento, principalmente por estar localizado em uma área turística, polo atrativo para os consumidores. “Goiás lidera o ranking das regiões não apenas por sua densidade demográfica e territorial, mas também pela projeção significativa de visitantes que chegam a partir do turismo local. Esse tipo de demanda exige uma preparação do food service como todo, entretanto, assim, o setor de pizzarias ganha espaço e destaque para crescer”, afirma.

Para chegar neste resultado positivo e compreender as necessidades do mercado, o executivo reforça a necessidade da busca por capacitações e orientações para alcançar, a curto prazo, resultados significativos em Goiás. “Os futuros empreendedores e empresários do ramo de pizzarias podem encontrar desafios para atender os consumidores, por isso, na Apubra, construímos conexões importantes com quem trabalha no mercado, seja com quem comanda os estabelecimentos ou os fornecedores, para conectarmos todas as partes com informação e conhecimento para nossos associados”, finaliza.

Metodologia

A terceira edição do estudo Mercado de Pizzarias no Brasil tem como intuito mapear aspectos do segmento como distribuição geográfica, concentração de estabelecimentos ativos, porte das empresas, aberturas e fechamentos, a partir do apoio de especialistas em dados. As informações, que representam em média 75% do setor de pizzarias no Brasil, foram extraídas de fontes oficiais do governo, compreendendo empresas cadastradas na Receita Federal em situação ativa até dezembro de 2023.

Além disso, o estudo segue os critérios estabelecidos na pesquisa qualitativa, realizada diretamente pela Apubra que, como atingiu um número relevante de resultados, adotou como critério de pesquisa analisar dados de mercado apenas das empresas autodenominadas como “pizzaria” na Razão Social/Nome Fantasia, com Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 56, dos seguintes portes: ME, EPP e LTDA.

Sobre a Apubra

Criada há 21 anos, a Apubra - Associação Pizzarias Unidas do Brasil surgiu da necessidade de empresários de trocar informações sobre o setor para conhecer a fundo o ramo em que atuavam e buscar conhecimento, capacidade de articulação, realizar grandes compras, e, principalmente, compartilhar processos e soluções. A associação atua no fomento de informações de qualidade e atualizadas sobre o mercado gastronômico de pizzas por meio de dados precisos de balanços anuais e levantamentos junto aos associados, que ainda têm acesso a conteúdos para empreendedores da área. Saiba mais aqui.