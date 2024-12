Genilson quer campo e brinquedos em praça do Cohacol I

Por Francisco Cabral

O vereador Genilson Santos requereu à administração municipal a implantação de um campo de futebol soçaite e novos brinquedos no parque infantil da praça do bairro Cohacol I. “Moradores do setor nos procuraram para fazer gestão junto ao executivo, a fim de que fossem instalados novos brinquedos e feita a reforma dos que lá existem, além da implantação de um pequeno campo de futebol soçaite”, explicou.

Marcos Patrick sugere brigada de incêndios

O vereador Marcos Patrick sugeriu ao executivo a criação da Brigada Municipal de Combate a Incêndios e Desastres Ambientais. “Estamos vivendo um longo e crítico período de estiagem em nosso município, com várias queimadas que estão consumindo grande parte da vegetação, causando sérios prejuízos ao meio ambiente, bem como à saúde da população residente na área urbana de Jataí”, disse ele.

Marina quer faixa para pedestres entre parque e praça

A vereadora Marina Silveira reivindicou à SMT a implantação de uma faixa para pedestres em frente ao acesso principal da Praça Universitária e ao pórtico de entrada lateral do Parque Ecológico Samuel Graham, na Rua Leo Lince, entre as ruas Riachuelo e Tiradentes, no setor Samuel Graham.

Mantelli quer equipamento do Estado na agricultura familiar

O vereador Vicente Mantelli solicitou ao deputado estadual Alessandro Moreira que busque, junto ao governo estadual, a cessão de maquinário e implementos agrícolas à agricultura familiar de Jataí. “A intenção é incluir os agricultores familiares jataienses no programa Mecaniza Campo, criado pelo governo de Goiás em 2019”, informou o parlamentar.