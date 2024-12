Governo federal através do BNDS faz contribuinte ter impostos em cascata

Existe no Congresso Nacional um projeto do senador Sergio Moro que pede fim do imposto em cascata.

A incidência de imposto em cascata é devido a impostos já existentes que deveriam ser para a construção e manuntenção das estradas brasileiras, no entanto aos poucos o governo federal entrega o patrimônio público a iniciativa privada com cobranças de altas taxas de pedágios.

A seguir nota do próprio BNDS dando conta de mais uma entrega de trecho de estradas federais no estado de Goiás para empresa que vai explorar pelos próximos 30 anos a BR 426 entre as cidade de Rio Verde e Itumbiara.

Segue nota do BNDS

Estruturada pelo BNDES, concessão de 426 km da Rota Verde em Goiás é leiloada na B3

Consórcio Rota Verde Goiás fará a gestão de 426 km de rodovias federais (BR-060/452/GO), que ligam as cidades de Goiânia, Rio Verde e Itumbiara. Trechos são importantes para escoamento da produção agropecuária



O leilão da concessão de 426 km de rodovias goianas estruturadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi vencido pelo consórcio Rota Verde, formado pelas empresas Aviva Fundo Investimento e Tecpav, nesta quinta-feira, 12, na B3, em São Paulo. Lote das rodovias federais BR-060/452/GO, a Rota Verde liga as cidades de Goiânia, Rio Verde e Itumbiara no estado de Goiás.



Os trechos são de uma região onde predomina o agronegócio, que também tem um terminal ferroviário nas proximidades de Rio Verde. O desconto oferecido pelo consórcio sobre o valor de face da tarifa base foi de 18,07%.