Obra no Hospital de Uruaçu vai impactar em economia de energia aos cofres públicos

Economia será de quase R$ 160 mil/ano ao Estado

Goiânia, 16 de dezembro de 2024 – O Governo de Goiás passará a contar com uma economia anual de aproximadamente R$ 160 mil com a conclusão do Projeto de Eficiência Energética, executado pela Equatorial Goiás no Hospital Centro Norte Goiano – Uruaçu. A obra, que será entregue nesta segunda-feira, 16 e demandou investimento de aproximadamente R$ 1 milhão. A cerimônia de entrega será a partir das 9h de hoje, contará com a presença de autoridades e do presidente da Equatorial Goiás, Lener Jayme.

Continua após a publicidade

O projeto realizou a substituição de 214 lâmpadas convencionais por modelos em LED, mais econômica, eficiente e que dura até 10 vezes mais. Também houve a instalação de sistema de geração fotovoltaica de 199,50 kWp e a implantação de um sistema de gerenciamento de energia. A energia economizada será de quase 370 mil KWh/ano.

Continua após a publicidade

Presidente da Equatorial Goiás, Lener Jayme ressalta que a empresa investiu em 2024, cerca de R$ 6 milhões em 14 obras de eficiência energética no estado. “Os projetos de Eficiência Energética visam uma economia significativa aos cofres públicos, nas contas de energia das Prefeituras, Estado e instituições beneficiadas”, destaca Lener.

As obras são financiadas com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Elas foram selecionadas em chamada pública para financiamento de projetos com foco no consumo eficiente de energia elétrica.

Tempo real

A Equatorial está empenhada ainda na reconstrução do sistema elétrico e executa um extenso cronograma de obras por todo estado. As ações podem ser acompanhadas através do Trabalhômetro, uma plataforma pioneira no país. Com ela, clientes e órgãos públicos monitoram o avanço do trabalho de recuperação da rede em Goiás. Acesse o trabalho por aqui: https://trabalhometro-equatorialgo.com.br/

Sobre a Equatorial Goiás

A Equatorial Goiás é uma empresa que pertence ao Grupo Equatorial, uma holding brasileira do setor de utilities, sendo o 3º maior grupo de distribuição de energia do País, com 7 concessionárias que atendem mais de 56 milhões de pessoas. Somente em Goiás são cerca de 3,5 milhões de pessoas atendidas, localizadas em 237 municípios do Estado e abrangendo 98,7% do território estadual, com cobertura de uma área de 336.871 km².