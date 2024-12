Gigante investe R$ 1,5 bilhão e vai construir uma das maiores esmagadoras de soja do Brasil

Escrito por Compre Rural Notícias

Cocamar anunciou a obra de uma das maiores esmagadoras de soja do Brasil, em Maringá (PR), com um investimento de R$ 1,5 bilhão, iniciando com capacidade para processar 5 mil toneladas de soja por dia, podendo atingir 7,5 mil toneladas em uma fase futura. A Cocamar Cooperativa Agroindustrial anunciou nesta quarta-feira (11) o início das obras de uma nova e grandiosa fábrica, uma das maiores esmagadoras de soja do Brasil, em Maringá (PR). Com um investimento de R$ 1,5 bilhão, a unidade será uma das maiores do país, iniciando com capacidade para processar 5 mil toneladas de soja por dia, podendo atingir 7,5 mil toneladas em uma fase futura.

A conclusão está prevista para 2027 e promete impulsionar a economia local e a sustentabilidade no setor. Além de ampliar significativamente a capacidade de processamento de soja, a nova indústria permitirá à Cocamar aumentar a neutralização da refinaria de óleo de 200 mil para 350 mil toneladas anuais. No futuro, também será possível expandir a capacidade de produção de biodiesel. Para escoar o volume adicional de farelo e óleo, será necessário construir um novo terminal rodoferroviário, além de ampliar a capacidade de armazenamento e o pátio de triagem, adaptando-se ao aumento no fluxo de caminhões.

