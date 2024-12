Agroindústria brasileira fatura R$ 24 BILHÕES e Inicia Operações em Catalão:

A chegada da C.Vale em Goiás promete revolucionar o setor, trazendo inovação, empregos e uma nova dinâmica produtiva para a região!

Por Roberta Souza / CPG

E eis que, uma das maiores cooperativas agroindustriais do Brasil, a C.Vale, está prestes a dar um salto significativo no agronegócio goiano. Com um faturamento de R$ 24 bilhões, a cooperativa atuará em Catalão, região Sudeste goiana, a partir de fevereiro de 2025, de acordo com portal6.

A nova unidade é um marco para a região, com área de 40 mil metros quadrados, onde a inovação e eficiência se encontram.

Alta capacidade de beneficiamento

Com capacidade de beneficiamento de até 70 toneladas por hora, os equipamentos da nova unidade representam uma diferença sem paralelo para a produção da região. A maior parte das áreas são armazéns, com 30 mil metros quadrados para alocação de até 2 milhões de sacas de sementes de soja por ano. Em cada saca estarão armazenadas cerca de 125 mil sementes, sem dúvida, a nova capacidade produtiva com que a C.Vale está chegando ao Goiás para fortalecer o agronegócio, não só da região, mas também do país.

Logística eficiente e geração de empregos

Essa nova planta chama a atenção não apenas pela capacidade de processamento, mas também pela logística eficiente. Com docas capazes de expedir simultaneamente nove caminhões, a operação promete ser vigorosa e competente. A intenção é que a nova unidade gere de 40 a 70 postos de trabalho diretos, o que resulta em desenvolvimento econômico e oportunidades para inúmeros cidadãos de nossa região.

C.Vale: um gigante do agronegócio

Já são 198 unidades de negócios implantadas nos seis estados do Brasil, além do Paraguai, atuando em uma das maiores do segmento.

Somente no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a cooperativa se faz presente em mais de 28 mil cooperados e uma mão de obra de mais de 14 mil colaboradores. Em 2023, já é possível mensurar a relevância que a C.Vale tem no mercado, faturando o montante bruto de R$ 24,45 bilhões.

Diversificação e suporte aos cooperados

Para promover essa relação frutífera, a C.Vale executa programas em larga escala para instruir seus 22.000 indivíduos de referências no Elenco de Produções, que opera na geração de soja, milho, trigo, mandioca, leite, frango, peixe e porco.

Além disso, a C.Vale oferece suporte técnico a seus associados através de uma equipe de mais de 500 profissionais de agronomia, veterinária, operações e comércio.

Essas etapas garantem que as cooperativas tenham o apoio necessário para prosperar no competitivo ambiente de mercado. Por meio da abertura da unidade mais recente em Catalão, a C.Vale exibe seu foco sempre em ser um dos mais inovadores e eficientes operadores na área agrícola de Goiás.

A operação fortalecerá não apenas o gasto da província, mas também inspirará diferentes empreendimentos a se inscreverem para aqueles que desejam participar dessa jornada, construindo um futuro rentável por todos os interessados.

Fonte: Click Petróleo e Gas