Marcos Patrick pede melhorias para passarela do bairro Santa Terezinha

Por Francisco Cabral

O vereador Marcos Patrick solicitou ao executivo que seja solucionada a falta de proteção lateral da passarela da Avenida São Pedro, no bairro Santa Terezinha, e retirado o lixo acumulado no terreno. “A colocação de grades de proteção vai garantir mais segurança aos pedestres e motoristas, evitando acidentes e outros perigos”, disse ele. “Nem sempre as pessoas têm buscado a forma correta na hora de descartar o seu lixo; é comum andar pela cidade e se deparar com bueiros entupidos, lixos espalhados e amontoados e, como essa área não é cercada, facilita essa prática errônea. Um problema que acaba interferindo no funcionamento correto da rede de drenagem, porque a sujeira dificulta a passagem da água, impedindo que ela escoe num tempo menor que o previsto, ficando acumulada por muito tempo nas ruas e, por se tratar de uma área com um córrego, uma medida necessita ser tomada para solucionar esse problema”.

Durval: UPA vai receber ambulância com UTI e moto

Graças a emenda impositiva do vereador Durval Júnior, a UPA de Jataí vai receber em dezembro uma ambulância com UTI e uma motocicleta, no valor total de R$ 451 mil.

Deuzair pede alambrado em torno de quadra

O vereador Deuzair Parente requereu à prefeitura a instalação de alambrado nas laterais da quadra esportiva da praça da Vila Paraíso. “A tela atual não está sendo suficiente para evitar que a bola caia na rua e nas casas vizinhas, o que causa o risco de acidentes, à integridade física e à vida das crianças e dos adolescentes e outros danos materiais”, declarou.

Genilson requer transporte público para povoados

O vereador Genilson Santos reivindicou ao executivo a implantação de uma linha de transporte público coletivo nos povoados de Naveslândia e Estância, conforme projeto apresentado na edição do Programa Jovem Vereador Jataiense de 2024. “A medida seria de extrema importância para aquelas comunidades, visto que se trata de uma reivindicação da população, que não dispõe desse tipo de transporte público”, declarou.