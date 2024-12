Goianos sem carteira assinada ficam mais próximos do sonho da casa própria

Mesmo com tantas possibilidades de consumo que assediam a cada dia o trabalhador, a casa própria continua sendo o maior sonho do brasileiro. De acordo com uma pesquisa realizada pela Febraban em 2023, esta é a resposta de 31% dos entrevistados sobre a maior aspiração que possuem.

Contudo, nem sempre é tão simples realizar o sonho da casa própria, especialmente quando se fala da faixa da população que está na informalidade. Pelo menos, um a cada três goianos em idade ativa para trabalhar (36,3%) não têm carteira assinada. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

Quem não tem carteira assinada e não faz a declaração de imposto de renda enfrenta dificuldade na hora de aprovar o financiamento, mesmo tendo capacidade financeira para arcar com as prestações. Com isso, não consegue adquirir a casa própria. A alternativa, para esta parcela da população, vem sendo os loteamentos que, normalmente, têm pagamento parcelado diretamente pela urbanizadora.

Foi este caminho que percorreu Vitória Fernanda. Ela assinou o contrato de compra de seu lote no bairro planejado Reserva do Bosque, em Abadia de Goiás, no sábado, quando a Localiza Urbanismo lançou uma nova etapa de lotes no bairro. A etapa vai contar com uma área verde e pista de cooper no entorno, trazendo ainda mais qualidade de vida para a população. A confeiteira, autônoma, vai sair do aluguel com o filho e o marido, eletricista que também é autônomo.

"Hoje, a prestação da casa está muito cara, e a burocracia para financiar também é grande. Como autônomos, seria muito difícil, mas com o nosso lote ficamos mais próximos de conquistar a casa própria", disse ela, com o filho nos braços. Agora, ela sonha com a construção e já planeja a obra. "Era um sonho que a gente tinha e agora conseguimos realizar. Tenho certeza que vamos conseguir construir o mais rápido possível e ter uma vida muito feliz aqui", comemorou a confeiteira.

José Rodrigues, marceneiro autônomo, foi outro brasileiro que vai sair da estatística do déficit habitacional no Estado. "É um sonho realizado, e eu sempre desejei ter o meu próprio cantinho. Sair do aluguel para ter uma casa só minha é uma satisfação imensa" Além de morar, José já planeja abrir seu negócio no local. "Meu lote é residencial, mas pretendo montar algo aqui na área. Já estou trazendo toda a minha vida para cá", conta.

Na Localiza Urbanismo, um número significativo de clientes está na informalidade. O diretor da empresa, Danilo Tavares explica que a quantidade já foi maior e caiu, pois muitos trabalhadores se regularizaram como microempreendedores individuais. “Nós somos a via de acesso para o informal conseguir ter acesso ao imóvel próprio porque a gente dando esse crédito pra ele, que a rede tradicional não consegue dar”, diz. Abadia de Goiânia é uma das cidades onde a empresa atua. O município teve o maior crescimento de domicílios do Brasil entre 2010 e 2022, segundo dados IBGE.