Candidatos eleitos em outubro de 2024 são diplomados

Por Francisco Cabral

Foi realizada no último dia 5, no plenário João Justino de Oliveira, a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos no dia 6 de outubro de 2024. Foram empossados 10 vereadores, o prefeito eleito Geneilton Filho de Assis (PL) e a vice-prefeita Flaviane Scopel (Republicanos). Todos foram escolhidos pelos eleitores para exercer seus mandatos no período 2025-2028.

Foram diplomados os vereadores eleitos Carlinhos Canzi (PP), Marcos Patrick (PL), Abimael Silva (MDB), Luciano Lima (PP), Lazinho do Asfalto (Podemos), Durval Júnior (Republicanos), Adilson Carvalho (MDB), Guilherme Alves (MDB), Kátia Carvalho (PL) e Carlone Assis (União Brasil).

A mesa de autoridades contou ainda com a presença do juiz eleitoral da 18ª Zona, Guilherme Bonato Campos Caramês, que presidiu a solenidade, do promotor de justiça eleitoral João Biffe Júnior, e do presidente da subseção de Jataí da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Thiago Setti Xavier da Cruz.

Diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato ou a candidata foi efetivamente eleito ou eleita pelo povo e, por isso, está apto ou apta a tomar posse no cargo. Nessa ocasião, ocorre a entrega dos diplomas, que são assinados, conforme o caso, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou da junta eleitoral.

A posse dos eleitos está prevista para o dia 1º de janeiro de 2025 em sessão presidida pelo vereador mais votado no último pleito, Carlinhos Canzi. Depois da posse, que acontecerá no Centro de Cultura de Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia, às 9 horas, os vereadores se dirigirão ao Palácio das Abelhas, sede do parlamento municipal, para realizar a sessão especial de eleição da mesa diretora para o biênio 2025-2026.