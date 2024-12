Lula está bem após ser submetido a cirurgia para drenar hematoma no crânio,

Por Lisandra Paraguassu e Eduardo Simões / Reuters

BRASÍLIA/SÃO PAULO (Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido a uma craniotomia, cirurgia para drenagem de um hematoma no crânio em decorrência do acidente domiciliar que sofreu em outubro, disse boletim médico do Hospital Sírio Libanês divulgado na madrugada desta terça-feira, acrescentando que o presidente está bem após o procedimento.

Por causa da cirurgia, a agenda de compromissos prevista para esta terça foi cancelada e o vice-presidente Geraldo Alckmin realizará os eventos no lugar de Lula, disseram o Palácio do Planalto e a Vice-Presidência da República.

Segundo o boletim médico, Lula, de 79 anos, foi levado à unidade do hospital em Brasília com dor de cabeça e uma ressonância realizada no local detectou uma hemorragia craniana. O presidente foi então transferido para a unidade do hospital em São Paulo e submetido à craniotomia.

"A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, o presidente encontra-se bem, sob monitorização em leito de UTI", disse o boletim.

De acordo com o documento, será realizada uma entrevista coletiva às 9h para detalhar o estado de saúde de Lula.

Uma fonte do Palácio do Planalto disse que Lula começou a sentir indisposição na tarde de segunda e uma dor de cabeça se agravou durante reunião com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre a liberação de emendas parlamentares. Segundo essa fonte, Lula encerrou a reunião e foi ao Sírio-Libanês de Brasília, onde foi detectado o hematoma.

Ainda de acordo com essa fonte, Lula foi transferido imediatamente para a unidade do hospital na região central da capital paulista e, ao chegar, por volta de 23h, foi imediatamente encaminhado para cirurgia.

Segundo essa mesma fonte, Lula retomou a consciência após passar o efeito da anestesia geral ainda na madrugada desta terça após a cirurgia. Ele não está mais sedado.

O presidente sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada em 19 de outubro, quando bateu a cabeça e precisou levar cinco pontos na nuca. O acidente levou Lula a cancelar uma série de viagens internacionais, como a ida à cúpula do Brics, em Kazan, na Rússia; à cúpula da ONU sobre biodiversidade COP16, na Colômbia; e à cúpula da ONU sobre o clima COP29, no Azerbaijão.

Em 2011, após completar seu segundo mandato na Presidência, Lula teve diagnosticado um câncer na laringe e, no ano seguinte, anunciou que o tumor deixou de existir.

Eleito para um terceiro mandato em 2022, Lula é apontado como provável candidato à reeleição em 2026, quando terá 81 anos de idade.

(Reportagem adicional de Gabriel Araujo Edição de Camila Moreira)