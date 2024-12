Durval: UPA vai receber ambulância com UTI e moto

Jataí em fotografias: As duas unidade do Instituto Federal de Goiás/IFG

Por Francisco Cabral

Graças a emenda impositiva do vereador Durval Júnior, a UPA de Jataí vai receber em dezembro uma ambulância com UTI e uma motocicleta, no valor total de R$ 451 mil.

Alessandra requer asfalto para rua do Cohacol 1

A vereadora Alessandra Oliveira requereu ao executivo o asfaltamento da Rua C, no setor Cohacol 1, com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Segundo ela, esta é uma reivindicação dos moradores daquela região. O uso do CBUQ confere maior qualidade e durabilidade à pavimentação asfáltica.

Carlinhos defende maior conforto para acompanhantes no HEJ

O vereador Carlinhos Canzi solicitou a aquisição de poltronas reclináveis ou cadeiras confortáveis para os acompanhantes de pacientes no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ). “Atualmente, as cadeiras disponíveis para os acompanhantes são extremamente desconfortáveis, o que torna a permanência ao lado dos pacientes, principalmente durante a noite, uma experiência extenuante e desgastante”, relatou.

Deuzair sugere busto do padre Tiago em hospital

O vereador Deuzair Parente sugeriu à prefeitura a colocação de um busto do padre Tiago Menelli no Hospital Padre Tiago na Providência de Deus. “É uma forma de prestar mais uma homenagem por tudo que ele foi e fez pela saúde de nosso município”, afirmou. O padre Tiago veio para Jataí, depois de "renunciar" à família e a sua terra natal, Massachusetts, nos Estados Unidos.