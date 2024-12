Encontro de Culturas Negras do IFG mobiliza a cidade de Uruaçu

Entre os dias 12 e 14 de dezembro, na cidade Uruaçu/GO, acontece a sexta edição do Encontro de Culturas Negras do Instituto Federal de Goiás (IFG), evento que reúne estudantes, pesquisadores, artistas e comunidades quilombolas.

Destaques da programação são os shows com Terra Cabula, Grupos Donas da Roda e Afrogang Crew, além da performance do rapper MC Marinho.

Desta vez, o tema central será "O começo, o meio e o começo: resistência e ancestralidade", que vai permear uma programação diversificada, incluindo shows, espetáculo teatral, mostra de cinema afro, oficinas culturais, exposição artística, feira multicultural, mesas de debate, marcha de mulheres negras, apresentações de grupos da cultura negra e regional, além do Seminário de Educação para as Relações Étnico-raciais. Todas as atividades do Encontro de Culturas Negras são abertas ao público e gratuitas.

O Encontro de Culturas Negras do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás é um evento anual que se estabelece enquanto espaço para a culminância, o aprofundamento do debate e a socialização de projetos de ensino, pesquisa e extensão, das políticas de acesso docente, administrativo e discente, bem como das políticas de comunicação e permanência estudantil no que se refere às questões da igualdade racial em educação.

O COMEÇO, O MEIO E O COMEÇO - homenagem póstuma a Nego Bispo

O tema central do Encontro foi inspirado nos ensinamentos de Nego Bispo (Antônio Bispo dos Santos), um lavrador piauiense que se tornou um líder quilombola na luta pelo direito à terra e um dos principais pensadores das comunidades tradicionais brasileiras. Foi poeta, escritor e professor, formado pelos saberes ancestrais, transmitidos pela oralidade. Passou a interagir com o mundo acadêmico, a partir do projeto “Encontro de saberes”, da Universidade de Brasília (UnB), no qual atuou como professor da disciplina “Confluências quilombolas contracolonização”. Nego Bispo faleceu em 2023.

De acordo com a Comissão Organizadora, o encontro busca conectar a ancestralidade aos desafios e transformações do presente, reafirmando seu compromisso em promover um espaço para reflexões críticas, celebração cultural e fortalecimento da luta antirracista.

A realização do evento, tendo o IFG Uruaçu como anfitrião, além de celebrar a cultura negra, promove o diálogo direto com as comunidades locais, já que Uruaçu é uma cidade com profunda conexão às lutas e histórias quilombolas.

Programação

Na programação artística e cultural os destaques são para o show de abertura com o grupo Terra Cabula, trazendo uma experiência musical que une a força dos tambores e das tradições afro-brasileiras; os grupos Donas de Roda e Afrogang Crew, além da performance do rapper MC Marinho.

O grupo Quintal da Nega vai se apresentar no encerramento do encontro no Quilombo João Borges Vieira. Também haverá Batalha de MC’s e Slam (Batalha da Relíquia), em celebração do hip-hop enquanto ferramenta de expressão e resistência, com a presença de Kaemynem, referência nacional do freestyle.

Outras atividades culturais incluem oficinas e a Feira Quilombola, que será uma vitrine para os saberes e produtos tradicionais das comunidades quilombolas da região.

Entre os debates previstos estão temas importantes como a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola; e o compromisso das instituições educacionais na luta pela igualdade racial.

Terra Cabula abre os shows dos convidados

Na sexta-feira, 12/12, o Grupo Terra Cabula abre os shows musicais noturnos. Terra Cabula foi criada a partir das resultantes de uma pesquisa acerca das manifestações culturais afro-brasileiras. A banda surge com o intuito de resgatar a extensa gama de ritmos e sonoridades presentes na relação Brasil-África, bem como os desdobramentos da mesma, referente à formação cultural do povo brasileiro. Terra Cabula adota em seu repertório referências do universo folclórico e popular afro-brasileiro como congada, maracatu, afoxé e toques de terreiro a partir de uma proposta contemporânea que apresenta uma releitura estética desses elementos, compondo sonoridades híbridas que partem de diálogos e confrontos experimentais da tradição estrutural com o rock, o funk e o afrobeat. Membros da Banda: Vinícius Bolivar (vocal); Emanuel Mastrella (contrabaixo, samplers e backing vocal); Ingrid Lobo (guitarra, violão e backing vocal); Gabriel Gueiros (guitarra e backing vocal); Weiler Jahmaika (bateria) ; Kemuel Kesley (percussão).

Sextou com MC Marinho e Afrogang

MC Marinho, de Alto Paraíso de Goiás, é um representante destacado do hip-hop regional, com uma carreira construída em torno de narrativas que conectam a vivência local a questões universais. É um artista com raízes sólidas no interior de Goiás. Suas músicas, como "Caneta Preta" e "Cidade dos Anjos", exploram temas de crítica social, resistência e identidade cultural.

A Afrogang Crew, por sua vez, representa o espírito de resistência e transformação cultural do movimento Hip-Hop, sendo composta por cinco integrantes profundamente conectados à cultura negra e às expressões artísticas urbanas. O grupo traz em suas letras temas que vão desde vivências pessoais e revoltas sociais até protestos e mensagens de motivação. Entre os integrantes da Afrogang Crew, destaca-se Kaemynem, um dos nomes mais importantes do rap freestyle no Brasil. Natural de Uruaçu (GO), Kaemy fez história ao se tornar a primeira mulher a vencer o Duelo Nacional de MCs, em dezembro de 2023, além de ser a única MC a alcançar, por três anos consecutivos, a final nacional dessa competição.

Donas da Roda e Quintal da Nega encerram programação com Cortejo e Roda de Samba

No sábado, 14/12, às 17h, tem início um cortejo com o grupo musical Donas da Roda, que culminará na “Roda de Samba Quintal da Nega”,no Quilombo Urbano João Borges Vieira.

O Donas da Roda é um grupo musical de mulheres, formado em Goiás no ano de 2018. A formação conta com instrumentistas com experiências individuais de 10 a 25 anos no universo da música.

O Quintal da Nega é um evento itinerante que acontece de forma periódica, geralmente na capital, Goiânia. O encontro reúne artistas do samba, do afoxé, do ijexá, para uma troca musical, com pessoas que defendem a vida, a democracia, e um projeto de país para todos e todas. Nessa edição, o Quintal da Nega se desloca pra Uruaçu, levando todo seu Axé, pro Encontro de Culturas Negras do IFG.