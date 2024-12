Contrato que a PF descobriu na mesa de Bolsonaro aponta corrupção milionária

História de CdB

Por Redação – do Rio de Janeiro

Ao descobrir um contrato no valor de R$ 900 mil para a reforma de um imóvel de propriedade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Angra dos Reis, litoral sul do Estado do Rio, a Polícia Federal (PF) passou a investigar o que parece ser indício de corrupção milionária. O documento foi localizado na pasta que se encontrava na mesa do ex-mandatário neofascista, em seu escritório na sede do PL, em Brasília, durante operação autorizada pela Justiça.

Na operação original, os agentes da PF buscavam indícios da participação de Bolsonaro no golpe de Estado fracassado em 8 de Janeiro, mas incorporou o documento aos autos do inquérito em que Bolsonaro foi indiciado por tentativas de reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022. Segundo análise pericial, o documento aponta que a reforma custaria quase dez vezes o valor declarado à Justiça Eleitoral, nas eleições de 2022. À época, Bolsonaro informou que o imóvel estava avaliado em R$ 98.500.

Sonegação

“Chama a atenção o fato de a reforma estar orçada na vultuosa quantia de R$ 900 mil, ao passo que, na declaração de bens de Bolsonaro, a residência estava avaliada em R$ 98.500”, destacou o relatório policial a que a mídia conservadora teve acesso. Na avaliação imobiliária da região, a propriedade vale cerca de R$ 2,5 milhões.

Embora o contrato localizado não tenha assinatura de Bolsonaro ou da empreiteira responsável, o total de R$ 900 mil inclui mão de obra e materiais. O pagamento ficou acordado em cinco parcelas, com uma entrada de 30% (R$ 270 mil) e restante em prestações ao longo da obra.

