Hoje - Encontro de gestores municipais em Goiânia

Brasília, dezembro de 2024 - Nos dias 4 e 5 de dezembro, Goiânia está sendo palco do Encontro de Gestores Municipais de Goiás. O evento, promovido pela Federação Goiana de Municípios (FGM) e com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, também contará com a participação da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI/PR).

A abertura oficial aconteceu ontem, dia 4 de dezembro, às 10h45, e o evento segue até este dia 5, com programação que inclui uma apresentação especial da SRI, que ocorrerá das 15h às 16h, no Auditório Lago Azul. A ideia é promover debates e palestras com foco no fortalecimento das parcerias entre o Governo Federal e os municípios. Além disso, haverá um estande do Governo Federal com balcões de atendimento das secretarias SRI, MTur, MS e MEC, oferecendo informações e orientações sobre diversas áreas de atuação do governo.

Ao longo de dois meses, a SRI esteve presente em encontros regionais para recepcionar mais de 5,5 mil prefeitos e prefeitas em todos os estados da federação. Além de dar as boas-vindas, o objetivo é compartilhar informações sobre parcerias federais que apoiam o desenvolvimento local e promovem o crescimento integrado entre municípios e governo federal.