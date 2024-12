Câmara sedia diplomação de vereadores, prefeito e vice-prefeita eleitos

Por Francisco Cabral

Será realizada nesta quinta-feira, dia 5, a partir das 19 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos no último dia 6 de outubro. Serão empossados 10 vereadores, o prefeito eleito Geneilton Filho de Assis (PL) e a vice-prefeita Flaviane Scopel (Republicanos). A solenidade será conduzida pela Junta Eleitoral da 18ª Zona Eleitoral de Jataí (TRE-GO). Serão empossados os vereadores eleitos Carlinhos Canzi (PP), Marcos Patrick (PL), Abimael Silva (MDB), Luciano Lima (PP), Lazinho do Asfalto (Podemos), Durval Júnior (Republicanos), Adilson Carvalho (MDB), Guilherme Alves (MDB), Kátia Carvalho (PL) e Carlone Assis (União Brasil). A posse dos eleitos está prevista para o dia 1º de janeiro de 2025.

Continua após a publicidade

Abimael quer Jataí no programa Wi-Fi Brasil

O vereador Abimael Silva sugeriu a inclusão de Jataí no programa federal Wi-Fi Brasil, para levar internet de alta velocidade a pessoas que hoje não têm acesso ao benefício. A iniciativa visa levar conectividade em alta velocidade a todas as localidades do país, onde não há nenhuma ou pouca conexão, permitindo cumprir os objetivos nacionais da política pública de telecomunicações. O intuito do programa é a inclusão digital da população, seja por hipossuficiência econômica ou não dispor de serviços de internet em sua localidade de residência, impedindo a contratação de serviços de internet de banda larga. “Visto que parte da nossa população ainda tem difícil acesso à internet, seja na zona rural ou nos distritos que compõem nosso município, tal benefício irá contribuir muito com residências e escolas de tais áreas”, disse ele.

Continua após a publicidade

Mantelli quer equipamento do Estado na agricultura familiar

O vereador Vicente Mantelli solicitou ao deputado estadual Alessandro Moreira que busque, junto ao Estado, a cessão de maquinário e implementos agrícolas à agricultura familiar de Jataí. “A intenção é incluir os agricultores familiares jataienses no programa Mecaniza Campo, criado pelo governo de Goiás em 2019, e que visa à melhoria da infraestrutura dos municípios goianos e à recuperação da malha viária”, explicou.

Adilson pede asfaltamento do pátio da Lar da Criança

O vereador Adilson Carvalho requereu à administração municipal o asfaltamento do pátio do Lar da Criança Marcondes Dias. “A entidade se preocupa com o acesso das crianças à instituição, onde se faz necessário o asfaltamento desse pátio de aproximadamente 50x14 metros, o que irá contribuir muito tanto na época de estiagem, devido à poeira, como no período chuvoso, devido ao barro”, ponderou ele.

Marina solicita asfaltamento de rua do bairro Dom Abel

A vereadora Marina Silveira reivindicou ao executivo o asfaltamento da Rua Francisco F. de Carvalho, no bairro Dom Abel, para facilitar o acesso à Escola Municipal Irmã Scheilla. “A falta de pavimentação asfáltica tem impactado diretamente a segurança, o conforto e a acessibilidade de alunos, pais, professores e demais funcionários que frequentam diariamente a escola”, informou ela.