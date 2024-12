Setor de restaurantes abre mais de 2 mil vagas de emprego

Análise elaborada pela Associação Nacional de Restaurantes (ANR) e a consultoria Future Tank, sobre os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, revelam que o segmento de restaurantes registrou a abertura de 2.830 vagas formais de trabalho em outubro de 2024. Trata-se do nono resultado positivo consecutivo de crescimento, embora menor que o registrado em setembro.

Entre as 27 unidades da federação, 22 registraram saldo positivo no mês avaliado, com destaque para São Paulo (+519), Rio de Janeiro (+493) e Rio Grande do Sul (+323), estado que mais uma vez mostrou bom ritmo de recuperação da atividade após as enchentes ocorridas em abril e maio, que derrubaram os empregos do segmento na região.

Os quatro estados que fecharam postos de trabalho foram: Goiás (-120), Acre (-33), Mato Grosso do Sul (-21) e Roraima (-20).

No acumulado do ano, o segmento de alimentação fora do domicílio gerou 41.559 novos postos de formais, destacando São Paulo (+13.544), Rio de Janeiro (+5.490) e Minas Gerais (+4.025). Por outro lado, Rio Grande do Sul, mesmo com o resultado positivo de outubro, segue liderando os fechamentos de postos de emprego no setor no ano (-1.786).

“Com a economia mostrando sinais de recuperação, a projeção é de que o setor de bares e restaurantes mantenha a criação de novos postos de trabalho nos próximos meses. A ANR permanece atenta às dinâmicas do mercado, fornecendo informações e análises para apoiar os empresários na superação dos desafios econômicos", afirma Fernando Blower, diretor-executivo da ANR.

