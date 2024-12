Hospital Estadual de Jataí recebe certificação nacional de eliminação do HIV

Na última sexta-feira, 29 de novembro, o Ministério da Saúde realizou, em Brasília-DF, a cerimônia de certificação da erradicação da transmissão vertical do HIV, sífilis e hepatite B no Brasil. O evento homenageou estados e municípios que conquistaram Selos de Boas Práticas em sua luta contra essas doenças. Goiás recebeu o Selo Prata de Eliminação da Transmissão Vertical do HIV, indicando um progresso significativo no enfrentamento dessas enfermidades.

Entre os quatro municípios certificados, Jataí se destacou pela certificação na eliminação da transmissão vertical do HIV. A Comissão Nacional de Validação (CNV) aprovou a solicitação do município, em conformidade com as diretrizes do Guia de Certificação do Ministério da Saúde. A Equipe Nacional de Validação (ENV) elogiou o trabalho realizado em Jataí, tanto na elaboração do relatório quanto na qualificação dos processos.

Continua após a publicidade

A cerimônia contou com a presença dos representantes da Secretaria de Estado de Saúde, do secretário de Saúde de Jataí, Amilton Fernandes, que representou a cidade, além de Juliano Rocha, diretor-geral do Hospital Estadual de Jataí (HEJ), e Lucilene de Souza, diretora-executiva da Fundahc, ambos reconhecidos por suas contribuições à gestão da unidade de saúde. O HEJ exerce um papel importante na oferta de serviços, incluindo o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), o Serviço de Assistência Especializada (SAE) e a maternidade.

Juliano Rocha ressaltou que a conquista foi fruto do trabalho conjunto dos governos estadual e municipal. “O combate e a prevenção do HIV começam na conscientização, e esse é um dever compartilhado de todos os poderes: federal, estadual e municipal”, afirmou.

Continua após a publicidade

Fernanda Ribeiro, gerente de Qualidade do hospital, destacou que o HEJ oferece tratamento a todas as mulheres com HIV da região. “Com orientações e tratamentos corretos, é possível que essas mães tenham 99% de chance de não passar o vírus ao filho. Essa certificação comprova isso”, enfatizou.

A Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical é uma estratégia do Ministério da Saúde para fortalecer a vigilância em saúde e aprimorar as ações de prevenção e tratamento. Os critérios incluem indicadores de impacto, como a incidência de sífilis congênita e infecção pelo HIV em crianças, além de indicadores de processo relacionados ao pré-natal.

Assessoria de Comunicação do HEJ