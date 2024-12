Chegou a hora de fazer sua graduação SEM sair de casa e de graça!

Escrito por Alisson Ficher / CPG

Oportunidade única! Instituto Federal IFSul oferece cursos gratuitos e online para 2025, incluindo Administração e Engenharia. Inscreva-se agora e garanta sua vaga para transformar sua carreira sem sair de casa!

No cenário atual, a busca por educação superior acessível e de qualidade é um desafio para muitos brasileiros.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul), porém, decidiu revolucionar essa realidade.

Uma iniciativa inovadora promete levar cursos de graduação para a casa dos estudantes, sem custos, em um formato que prioriza flexibilidade e inclusão.

Com vagas limitadas e um leque de opções atraentes, o mais recente edital do IFSul pode ser a chance que você aguardava para transformar sua vida profissional e acadêmica. Mas, afinal, o que torna essa iniciativa tão especial?

Cursos a distância e gratuitos em 2025

O Edital nº 187/2024 do IFSul apresenta um processo seletivo voltado para cursos de graduação a distância (EaD), que serão oferecidos no primeiro semestre de 2025.

Em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), a instituição reafirma seu compromisso com a democratização do ensino superior.

Entre os cursos oferecidos estão opções nas áreas de Administração, Engenharia e Gestão Ambiental, entre outras.

A diversidade de opções reflete a preocupação do IFSul em atender às demandas do mercado de trabalho e oferecer formações alinhadas às exigências da atualidade.

O que você pode estudar?

De acordo com o edital, estão disponíveis vagas para os seguintes cursos:

Bacharelado em Administração;

Bacharelado em Engenharia de Produção;

Tecnologia em Gestão Ambiental;

Tecnologia em Gestão de Turismo;

Tecnologia em Processos Escolares;

Tecnologia em Sistemas para Internet.

Cada um desses cursos foi pensado para atender a públicos específicos, com destaque para aqueles que desejam aliar ensino de qualidade e flexibilidade de horários.

Inclusão e diversidade como prioridade

Conforme divulgado pelo IFSul, o processo seletivo reserva 50% das vagas para candidatos oriundos de escolas públicas. Essa medida busca promover a inclusão social e garantir maior diversidade entre os estudantes.

Além disso, é necessário que os interessados tenham concluído o Ensino Médio, um pré-requisito básico que amplia as chances de acesso à graduação para um público ainda maior.

Como será feita a seleção?

Segundo o edital, a seleção dos candidatos será realizada com base em critérios objetivos, garantindo transparência no processo. Serão consideradas:

Notas finais do terceiro ano do Ensino Médio nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática;

Desempenho no ENEM ou no ENCCEJA.

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, priorizando aqueles com as melhores notas.

Fique atento ao cronograma!

O edital estabelece um cronograma detalhado para cada etapa do processo seletivo. Algumas datas importantes incluem:

Início das inscrições: 29/11/2024;

Término das inscrições: 19/12/2024;

Homologação preliminar das inscrições: 10/01/2025;

Divulgação do resultado final: 27/01/2025.

Outras datas para recursos e impugnações também estão previstas, assegurando que todo o processo seja conduzido de forma justa e acessível.

Por que essa iniciativa é especial?

Além de oferecer cursos gratuitos, o IFSul se destaca por proporcionar formação de qualidade em um modelo acessível para diferentes perfis de estudantes.

Segundo especialistas, o ensino a distância é uma tendência crescente, especialmente para quem busca conciliar estudos com trabalho ou outras responsabilidades.

Esse formato de ensino também permite maior abrangência geográfica, alcançando estudantes de regiões onde o acesso à educação presencial ainda é limitado.

Como se inscrever?

A inscrição é simples, mas exige atenção aos detalhes. Os interessados devem acessar o site do IFSul entre os dias 29 de novembro e 19 de dezembro de 2024.

Lá, será necessário assinar a ata de presença, garantindo a homologação da inscrição.

Mais informações podem ser acessadas diretamente no site oficial do IFSul, onde o edital completo está disponível.

