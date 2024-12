Casa Civil de Goiás abre inscrições para processo seletivo com salário de R$ 6,1 mil

As vagas são para assessor jurídico pleno e a taxa de inscrição é no valor de R$ 50.

Por Tatiane Barbosa, g1 Goiás

A partir do meio-dia desta terça-feira (3), estarão abertas as inscrições para o processo da Casa Civil de Goiás que visa selecionar candidatos para assessor jurídico pleno cujo salário é de R$ 6.186,20. O edital prevê três vagas para o cargo e as inscrições podem ser feitas até dia 18 de dezembro.

O edital pode ser conferido clicando aqui.

O processo seletivo será composto por análise curricular dos candidatos e entrevista. Para se candidatar, os interessados devem comprovar conclusão da graduação em Direito e experiência mínima de dois anos como assessor jurídico pleno.

Entre as atribuições do cargo, estão auxiliar na produção de atos normativos e administrativos do estado e na análise de documentos, contratos, acordos e processos.

As inscrições poderão ser feitas pelo Portal de Seleção do Governo de Goiás. A taxa de inscrição para concorrer a uma das três vagas é de R$ 50. O resultado final do processo seletivo está previsto para fevereiro de 2025.

