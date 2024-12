Agricultores são pegos plantando e multados em mais de R$ 65 milhões

Por Compre Rural

Os agricultores foram multados em mais de R$ 66 milhões e tiveram tratores e plantadeiras apreendidas; operação teve apoio da Polícia Militar Ambiental e de fiscais da Fundação Natureza do Tocantins (Naturatins). Produtores de grãos de Dianópolis e Mateiros, na região do Jalapão, e de Formosa do Rio Preto (BA) foram autuados pelo Instituto Brasileiro Meio Ambiente Recursos Renováveis (Ibama) em mais de R$ 66 milhões por desmatamento ilegal em terras embargadas.

A área desmatada fica na divisa do Tocantins com o estado da Bahia e faz parte do chamado Matopiba, região onde a Agricultura mais cresce no Brasil. Segundo o Ibama, as áreas de desmatamento estavam sendo usadas de maneira ilegal por produtores de grãos. Além das multas, foram apreendidos oito tratores, quatro pulverizadores e seis plantadeiras.

Ao todo foram 18 máquinas agrícolas.

A Operação Nova Fronteira teve início no dia 11 de novembro e contou com o apoio da Polícia Militar Ambiental e de fiscais da Fundação Natureza do Tocantins (Naturatins).

Conforme Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), os fiscais do Naturatins, flagraram os agriculturoes plantando novamente em áreas que já haviam sido embargadas por desmatamento ilegal. Segundo os fiscais, essas áreas estavam reiteradamente sendo usadas de maneira ilegal por produtores de grãos.

As infrações detectadas foram por descumprimento de embargo e impedimento de regeneração em áreas embargadas, já desmatadas anteriormente e de novas áreas desmatadas recentemente. Os nomes dos fazendeiros não foram divulgados e não foi possível contato com a defesa dos envolvidos.

Importância do Cerrado O Cerrado é o segundo bioma em extensão no Brasil, sendo superado apenas pela Amazônia. O Cerrado também é conhecido como o “berço das águas” do Brasil, uma vez que as águas nascidas neste ecossistema alimentam seis das oito grandes bacias hidrográficas brasileiras.

Apesar de sua enorme importância em termos de biodiversidade, sistemas ecológicos e processos ecossistêmicos, o desmatamento no Cerrado, mensurado pelo sistema Prodes, aumentou de forma preocupante nos últimos anos e cresceu 3% no período de agosto de 2022 a julho de 2023, alcançando uma destruição do bioma de 11.011,7 km². O aumento do desmatamento no Cerrado está associado diretamente à expansão de área para agricultura em larga escala, principalmente para a produção de grãos, notadamente soja, milho e algodão.

A região do Matopiba é considerada a mais nova fronteira agrícola do Cerrado e engloba o sul do Maranhão, todo o Tocantins, o sul do Piauí e o oeste da Bahia. No último período de monitoramento pelo Prodes, o desmatamento no Matopiba representou 72% de todo o desmatamento ocorrido no bioma. Por isso, neste ano de 2023 o Ibama, além de implementar a fiscalização remota no Cerrado, intensificou a fiscalização da produção ilegal em áreas embargadas na região do Matopiba, como forma de coibir o avanço do desmatamento ilegal na região.

Fonte: Com informações do G1 e Ibama/Compre Rural