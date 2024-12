Prefeitura de Rio Verde oferece quase 200 vagas em processo seletivo; veja edital

Salários vão de R$ 1.504 a R$ 2.223,93, com mais R$ 300 de vale-alimentação.

Por Vinicius Moraes, g1 Goiás

A Prefeitura de Rio Verde, região sudoeste de Goiás, anunciou a abertura de um processo seletivo para preencher 182 vagas de caráter imediato, além de 910 para cadastro de reserva. Os cargos variam do nível fundamental incompleto ao nível superior completo. Os salários vão de R$ 1.504 a R$ 2.223,93, com mais R$ 300 de vale-alimentação.

O edital foi lançado na última quinta-feira (28). Os candidatos interessados devem realizar suas inscrições entre os dias 3 e 12 de dezembro. A inscrição é gratuita, sendo permitida apenas para uma função por candidato, e pode ser feita por meio do site da Prefeitura de Rio Verde.

O processo seletivo será feito por meio de uma avaliação dos documentos do candidato(a), contando com prova de títulos, com alguns cargos exigindo experiência na área de atuação específica. Os pontos obtidos por meio dos títulos e da comprovação de experiência na área também servirão como critério de desempate.

Cargos

Nível fundamental incompleto e completo

Merendeira - 11 vagas

Nível médio

Agente de suporte e higienização - 63 vagas

Nível superior

Auxiliar de educação infantil - 93 vagas

Instrutor de braille - 2 vagas

Intérprete de libras - 8 vagas

Professor da sala de recursos multifuncionais - 5 vagas

Para saber mais informações sobre o processo seletivo, os interessados podem acessar a uma aba dedicada ao concurso no site oficial da Prefeitura de Rio Verde.

Fonte: G1 Goiás