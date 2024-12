Cuidados com a decoração natalina:

Equatorial Goiás alerta para os principais riscos e formas de proteção no uso de enfeites elétricos

Goiânia, 2 de dezembro de 2024 – Com a aproximação das festas de fim de ano, muitas famílias já começam a planejar suas decorações natalinas, que incluem árvores com luzes, pisca-piscas e outras iluminações externas. No entanto, a Equatorial Goiás alerta que é necessário redobrar a atenção com o uso da rede elétrica para evitar acidentes e interrupções no fornecimento de energia. Segundo o executivo de Segurança do Trabalho da Equatorial Goiás, Alex Fernandes, o cuidado com a instalação de itens decorativos é essencial. “A montagem incorreta de iluminações pode causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede, colocando em risco tanto o sistema elétrico quanto a segurança das pessoas”, destaca Alex.

Segurança em primeiro lugar

A concessionária destaca que, embora a decoração natalina seja uma tradição festiva importante, a segurança dos clientes deve sempre ser priorizada. Evitar improvisar e seguir as orientações técnicas são práticas que garantem uma celebração tranquila e segura. Para o executivo, “é fundamental que todos adotem uma postura cuidadosa ao decorar suas casas, considerando a rede elétrica como uma parte vital da segurança”.

Ao utilizar luzes e extensões elétricas, é importante estar atento a detalhes como o estado de conservação dos fios e a capacidade de carga das tomadas. Excesso de equipamentos em uma mesma fonte de energia pode causar aquecimento, levando a possíveis curtos-circuitos. Além disso, a instalação de luzes e enfeites em áreas externas, como jardins e varandas, exige precauções extras para que a água da chuva, por exemplo, não entre em contato com os dispositivos.

O executivo, alerta sobre o perigo de acidentes envolvendo a rede elétrica pública. “Instalar enfeites muito próximos dos postes e cabos de energia é extremamente arriscado. O ideal é que as decorações sejam mantidas a uma distância segura da rede elétrica, evitando qualquer possibilidade de contato acidental,” explica. Essas precauções não só protegem as pessoas, mas também ajudam a preservar o fornecimento de energia em toda a comunidade.

Dicas para evitar acidentes

Verifique os equipamentos: Antes de reutilizar as luzes do ano anterior, verifique se os fios e plugues estão em bom estado. Evite materiais que estejam desgastados ou apresentem algum sinal de danificação.

Use produtos certificados: Sempre opte por enfeites elétricos que possuam selo de certificação do INMETRO, o que garante maior segurança e conformidade com as normas técnicas.

Não faça emenda em fios: Na hora da instalação evite emendas e presença de fios soltos, pois um curto-circuito pode causar incêndios.

Evite sobrecarga: Não conecte muitos equipamentos em uma única tomada. Se precisar usar uma extensão, verifique sua capacidade máxima para evitar sobrecargas.

Desligue os enfeites ao sair: Antes de dormir ou ao sair de casa, desligue as luzes e enfeites elétricos. Isso reduz os riscos de superaquecimento e economiza energia.

Cuidados em áreas externas: Se houver decoração em locais externos, evite o contato com a água e utilize luzes específicas para áreas externas, mais resistentes a mudanças climáticas.

“Essas práticas são fundamentais para que as famílias possam celebrar as festas com segurança e sem imprevistos com a rede elétrica,” comenta Alex.

Canais de atendimento

Em caso de ocorrências com a rede elétrica, a Equatorial Goiás deve ser comunicada imediatamente para realizar os desligamentos emergenciais. Para comunicar casos, solicitar serviços ou informações, os clientes podem acessar os canais de atendimento oficiais da companhia:

- Agência Virtual no site www.equatorialenergia.com.br;

- Aplicativo Equatorial Goiás, disponível para Android e iOS;

- Atendente virtual Clara, enviando um “Oi” para o WhatsApp (62) 3243-2020;

- Call Center 0800 062 0196 ou nas agências distribuídas por todo o estado. Informar o local com ponto de referência.

Sobre a Equatorial Goiás

A Equatorial Goiás é uma empresa que pertence ao Grupo Equatorial, uma holding brasileira do setor de utilities, sendo o 3º maior grupo de distribuição de energia do País, com 7 concessionárias que atendem mais de 56 milhões de pessoas. Somente em Goiás são cerca de 3,5 milhões de pessoas atendidas, localizadas em 237 municípios do Estado e abrangendo 98,7% do território estadual, com cobertura de uma área de 336.871 km².