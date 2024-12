Com mais lançamentos, mercado imobiliário de Anápolis prevê fechamento positivo em 2024

Dados do Sinduscon Anapólis apontam um crescimento de 20% nos lançamentos imobiliários no segundo trimestre de 2024, em relação ao primeiro. Jardim Europa está entre os destaques desse impulsionamento imobiliário na cidade. Bairro acaba de receber o mais recente lançamento da MRV, o primeiro da construtora em Anápolis dentro de nova linha de produto

Anápolis é uma das cidades que mais crescem em Goiás. Com uma população estimada, em mais de 415 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na comparação entre o Censo de 2010 e o mais recente, em 2022, o avanço populacional da cidade foi de quase 20% (19,18%), acima da média estadual que foi de 17,5%. Com o segundo maior PIB do estado, a cidade está entre as 100 maiores economias municipais do Brasil, segundo aponta o Boletim do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB). O ranking abrange outras três cidades goianas, a capital Goiânia, Aparecida de Goiânia e Rio Verde.

Essa pujança econômica atrai ainda mais investimentos, muitos deles no setor imobiliário. Segundo dados do relatório trimestral do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Anápolis (Sinduscon), publicado em junho, houve um aumento de 20% nos lançamentos imobiliários em relação à pesquisa referente ao trimestre anterior. O documento atribui o aquecimento do mercado imobiliário anapolino à chegada de novas indústrias e avanço do agronegócio, que atraíram para a cidade um forte fluxo migratório de pessoas em busca de melhores oportunidades.

Uma das regiões de Anápolis que têm registrado forte impulsionamento imobiliário é o Jardim Europa, que segundo dados do Sinduscon Anápolis, recebeu 63% dos lançamentos imobiliários realizados entre junho e setembro deste ano, especialmente na tipologia de dois quartos. O bairro possui infraestrutura completa e uma ampla rede de comércio e serviços, como educação e lazer. Outro diferencial do bairro é a proximidade com importantes áreas de preservação, como o Parque Ecológico JK e o Parque Ambiental Ipiranga. E foi nessa nobre região de Anápolis que a MRV, maior construtora da América Latina, decidiu fazer o seu mais recente lançamento na cidade, o Residencial Epic.

Jardim Europa

Localizado na Avenida L2 do Jardim Europa, na divisa com um dos mais tradicionais bairros de Anápolis, o Bairro Jundiaí, o empreendimento tem entre seus principais diferenciais a vista para o lago do parque Ecológico JK.

O lançamento é também o primeiro projeto habitacional de uma nova linha de produto na cidade de Anápolis. Segundo o gestor comercial da empresa no estado, André Ramos, a localização privilegiada do Epic é outro grande diferencial do projeto, que também oferecerá diversos itens que irão qualificar e valorizar o residencial, que fica próximo a grandes supermercados, de escolas para as diversas fases do ensino, do Sesc Anápolis e Jóquei Clube de Anápolis.

“Anápolis tem um crescimento muito grande e consolidado ao longo dos últimos anos e a região está propensa a receber diversos investimentos que beneficiem seu desenvolvimento sustentável, por isso escolhemos o Jardim Europa para receber o Epic, que vai trazer uma proposta de moradia aliada à qualidade de vida”, destaca o gestor. O acesso ao local será facilitado e poderá ser feito pela BR 153, avenida Juscelino Kubitschek, av. Jamel Cecílio e av. Independência, detalha ele.